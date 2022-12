A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Horósocopo

As previsões dos signos de 18 a 24 de dezembro

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Carneiro

Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.

A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: As suas obrigações profissionais podem não lhe permitir estar tanto tempo com a pessoa amada, por isso, aproveite de uma forma especial todos os momentos a dois. Viva alegre e otimista.

As suas obrigações profissionais podem não lhe permitir estar tanto tempo com a pessoa amada, por isso, aproveite de uma forma especial todos os momentos a dois. Viva alegre e otimista. Saúde: Procure ter uma alimentação equilibrada.

Procure ter uma alimentação equilibrada. Dinheiro: Poderão surgir novas perspetivas nesta fase, mas não se deixe levar pelos impulsos.

Poderão surgir novas perspetivas nesta fase, mas não se deixe levar pelos impulsos. Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

8, 17, 11, 4, 2, 3 Pensamento positivo: Oiço a voz da minha intuição.

Touro

Carta Dominante: O 9 de Paus, que significa Força na Adversidade.

O 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Seja mais carinhoso(a) com o seu parceiro.

Seja mais carinhoso(a) com o seu parceiro. Saúde: Opte por fazer refeições ligeiras.

Opte por fazer refeições ligeiras. Dinheiro: Procure fazer um investimento na sua valorização profissional.

Procure fazer um investimento na sua valorização profissional. Números da Sorte: 8, 10, 24, 30, 32, 43

8, 10, 24, 30, 32, 43 Pensamento positivo: Acredito em mim, mesmo nos momentos difíceis.

Gémeos

Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.

A Morte, que significa Renovação. Amor: Poderá ter de enfrentar uma discussão com alguém da sua família. Abra mão de velhos hábitos.

Poderá ter de enfrentar uma discussão com alguém da sua família. Abra mão de velhos hábitos. Saúde: O cansaço poderá invadi-lo(a), tente relaxar.

O cansaço poderá invadi-lo(a), tente relaxar. Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja prudente nos gastos.

A sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja prudente nos gastos. Números da Sorte: 1, 16, 15, 24, 27, 31

1, 16, 15, 24, 27, 31 Pensamento positivo: Estou sempre a tempo de começar de novo.

Caranguejo

Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada.

Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: A sua vida afetiva poderá ganhar um novo rumo. Dê tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz.

A sua vida afetiva poderá ganhar um novo rumo. Dê tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz. Saúde: Cuide melhor da sua pele, está a necessitar de uma limpeza facial.

Cuide melhor da sua pele, está a necessitar de uma limpeza facial. Dinheiro: Sentir-se-á preparado(a) para realizar os projetos a que se propõe.

Sentir-se-á preparado(a) para realizar os projetos a que se propõe. Números da Sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3

7, 8, 47, 41, 45, 3 Pensamento positivo: A vida é uma caminhada cheia de surpresas boas.

Leão

Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa.

3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: O seu cansaço pode prejudicar a sua relação amorosa. Procure estar calmo(a). Não se desgaste à toa.

O seu cansaço pode prejudicar a sua relação amorosa. Procure estar calmo(a). Não se desgaste à toa. Saúde: Evite andar tão atarefado(a), vai sentir um forte desgaste físico e mental.

Evite andar tão atarefado(a), vai sentir um forte desgaste físico e mental. Dinheiro: Poderá ter problemas com a sua entidade patronal. Seja prudente.

Poderá ter problemas com a sua entidade patronal. Seja prudente. Números da Sorte: 1, 8, 4, 10, 11, 6

1, 8, 4, 10, 11, 6 Pensamento positivo: Tenho espírito de iniciativa para avançar com os meus projetos.

Virgem

Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.

4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Uma pessoa próxima de si poderá mostrar-lhe uma faceta menos agradável.

Uma pessoa próxima de si poderá mostrar-lhe uma faceta menos agradável. Saúde: Poderá sentir dores musculares. O seu bem-estar dependerá da forma como encara os problemas.

Poderá sentir dores musculares. O seu bem-estar dependerá da forma como encara os problemas. Dinheiro: Seja justo(a) numa decisão que pode ter que tomar.

Seja justo(a) numa decisão que pode ter que tomar. Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22

8, 1, 14, 11, 17, 22 Pensamento positivo: Eu venço os desgostos através da confiança em mim próprio(a).

Balança

Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Escuridão.

10 de Espadas, que significa Dor, Escuridão. Amor: Terá de pensar um pouco mais na sua relação, e refletir bem se ela o(a) faz feliz. Acredite mais na sua própria felicidade.

Terá de pensar um pouco mais na sua relação, e refletir bem se ela o(a) faz feliz. Acredite mais na sua própria felicidade. Saúde: O stress e o excesso de trabalho poderão trazer-lhe alguns problemas.

O stress e o excesso de trabalho poderão trazer-lhe alguns problemas. Dinheiro: Poderá haver um crescimento do seu poder material.

Poderá haver um crescimento do seu poder material. Números da Sorte: 2, 11, 14, 17, 27, 39

2, 11, 14, 17, 27, 39 Pensamento positivo: A luz da minha fé ilumina todos os desafios.

Escorpião

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.

9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Pratique o pensamento positivo e as ações construtivas agora.

Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Pratique o pensamento positivo e as ações construtivas agora. Saúde: Liberte-se da pressão através da boa disposição. Faça algo que o(a) divirta.

Liberte-se da pressão através da boa disposição. Faça algo que o(a) divirta. Dinheiro: Apesar das divergências de opiniões, não desista dos seus objetivos.

Apesar das divergências de opiniões, não desista dos seus objetivos. Números da Sorte: 10, 20, 30, 4, 5, 9

10, 20, 30, 4, 5, 9 Pensamento positivo: Sou prudente nas minhas ações para evitar erros.

Sagitário

Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.

6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: Um convite inesperado alegrará o seu dia. Que os seus desejos se realizem.

Um convite inesperado alegrará o seu dia. Que os seus desejos se realizem. Saúde: Mantenha o otimismo e procure manter a sua energia em alta.

Mantenha o otimismo e procure manter a sua energia em alta. Dinheiro: Investigue oportunidades de emprego em empresas recentes.

Investigue oportunidades de emprego em empresas recentes. Números da Sorte: 16, 25, 33, 42, 50, 61

16, 25, 33, 42, 50, 61 Pensamento positivo: Estou disponível para embarcar em novas viagens.

Capricórnio

Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria.

Ás de Copas, que significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: O convívio com a pessoa amada está favorecido nesta fase. Aproveite os bons momentos e esqueça os seus receios. Mantenha-se alegre e recetivo(a).

O convívio com a pessoa amada está favorecido nesta fase. Aproveite os bons momentos e esqueça os seus receios. Mantenha-se alegre e recetivo(a). Saúde: Fase estável, mas esteja alerta.

Fase estável, mas esteja alerta. Dinheiro: Os seus problemas poderão ser resolvidos, embora com lentidão.

Os seus problemas poderão ser resolvidos, embora com lentidão. Números da Sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1

7, 10, 5, 22, 41, 1 Pensamento positivo: O amor traz alegria ao meu coração.

Aquário

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.

A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Evite esconder segredos ao seu par. Fortaleça a relação através da honestidade e da confiança.

Evite esconder segredos ao seu par. Fortaleça a relação através da honestidade e da confiança. Saúde: Evite adotar uma postura incorreta. Tendência para dores de costas.

Evite adotar uma postura incorreta. Tendência para dores de costas. Dinheiro: É possível que não consiga cumprir um pagamento. Acautele-se.

É possível que não consiga cumprir um pagamento. Acautele-se. Números da Sorte: 2, 19, 26, 34, 42, 54

2, 19, 26, 34, 42, 54 Pensamento positivo: Sei que tenho uma grande força interior.

Peixes

Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida.

O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Sentirá necessidade de contactar com pessoas diferentes. Viva com confiança.

Sentirá necessidade de contactar com pessoas diferentes. Viva com confiança. Saúde: Probabilidade de ocorrência de pequenos acidentes domésticos.

Probabilidade de ocorrência de pequenos acidentes domésticos. Dinheiro: Altura de fazer uma maior contenção de despesas.

Altura de fazer uma maior contenção de despesas. Números da Sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1

17, 23, 44, 13, 26, 1 Pensamento positivo: Aceito as mudanças na minha vida com otimismo.

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

