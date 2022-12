A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

As previsões dos signos de 11 a 17 de dezembro

A taróloga Maria Helena faz todas as semanas no Contacto as previsões do horóscopo dos signos.

Carneiro

Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências.

7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências. Amor: Sentir-se-á liberto(a) para expressar os seus sentimentos e amar de forma livre.

Sentir-se-á liberto(a) para expressar os seus sentimentos e amar de forma livre. Saúde: Estará em boa forma.

Estará em boa forma. Dinheiro: Boa altura para pedir um aumento ao seu chefe.

Boa altura para pedir um aumento ao seu chefe. Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36

14, 27, 23, 5, 10, 36 Pensamento positivo: Ponho os meus planos em prática sem desistir com os obstáculos.

Touro

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão.

O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Irá sentir necessidade de se isolar para fazer uma análise à sua relação. Oiça o seu coração... descubra dentro de si o caminho para a felicidade.

Irá sentir necessidade de se isolar para fazer uma análise à sua relação. Oiça o seu coração... descubra dentro de si o caminho para a felicidade. Saúde: Tendência para se sentir um pouco febril e sem energia.

Tendência para se sentir um pouco febril e sem energia. Dinheiro: O seu rendimento poderá não ser tão bom quanto deseja.

O seu rendimento poderá não ser tão bom quanto deseja. Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10

4, 17, 45, 13, 23, 10 Pensamento positivo: A voz do meu coração ensina-me o caminho que devo seguir.

Gémeos

Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade.

2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Ignore comentários maldosos de pessoas indesejáveis. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!

Ignore comentários maldosos de pessoas indesejáveis. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Poderá sentir-se debilitado(a). Cuide melhor da sua alimentação.

Poderá sentir-se debilitado(a). Cuide melhor da sua alimentação. Dinheiro: Procure nunca desistir dos seus objetivos.

Procure nunca desistir dos seus objetivos. Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7

14, 23, 38, 44, 16, 7 Pensamento positivo: Sei reconhecer as amizades sinceras e retribuo com o mesmo afeto.

Caranguejo

Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência.

9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Anda muito nervoso(a), o que poderá provocar discussões com os seus familiares mais chegados. Falem sobre os problemas que vos preocupam.

Anda muito nervoso(a), o que poderá provocar discussões com os seus familiares mais chegados. Falem sobre os problemas que vos preocupam. Saúde: Sentir-se-á cheio(a) de energia, mas atenção ao stress acumulado.

Sentir-se-á cheio(a) de energia, mas atenção ao stress acumulado. Dinheiro: Previna-se contra tempos difíceis.

Previna-se contra tempos difíceis. Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22

12, 46, 33, 25, 6, 22 Pensamento positivo: Tenho a prudência necessária nos passos que dou.

Leão

Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios.

7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Ponha em prática os seus sonhos e fantasias. Nunca desista de ser feliz!

Ponha em prática os seus sonhos e fantasias. Nunca desista de ser feliz! Saúde: Faça um exame ótico. Pode andar com problemas de visão.

Faça um exame ótico. Pode andar com problemas de visão. Dinheiro: Poderá receber uma promoção profissional.

Poderá receber uma promoção profissional. Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3

22, 13, 10, 47, 15, 3 Pensamento positivo: Estou atento(a) aos meus sonhos, sei que tenho o poder de os tornar reais!

Virgem

Carta Dominante: Os Enamorados, que significa Escolha.

Os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Seja mais prudente para não criar mal-entendidos com o seu par. Preocupe-se em ser bom e justo(a) pois será feliz!

Seja mais prudente para não criar mal-entendidos com o seu par. Preocupe-se em ser bom e justo(a) pois será feliz! Saúde: Proteja a sua pele.

Proteja a sua pele. Dinheiro: Prevê-se estabilidade na sua vida financeira.

Prevê-se estabilidade na sua vida financeira. Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22

37, 29, 46, 10, 1, 22 Pensamento positivo: Escolho com o coração, e sei que faço as escolhas certas.

Balança

Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa.

Ás de Paus, que significa Energia, Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao seu parceiro(a). Não ponha de parte aqueles que ama, cuide deles com carinho.

Dê mais liberdade ao seu parceiro(a). Não ponha de parte aqueles que ama, cuide deles com carinho. Saúde: Cuide melhor do seu sistema digestivo.

Cuide melhor do seu sistema digestivo. Dinheiro: Esteja atento às novidades no seu trabalho.

Esteja atento às novidades no seu trabalho. Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17

14, 33, 12, 25, 4, 17 Pensamento positivo: Tenho energia e espírito de iniciativa para realizar os meus projetos.

Escorpião

Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão.

10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O ciúme é uma característica que deve moderar. Combata as suas fraquezas e fortaleça as suas virtudes.

O ciúme é uma característica que deve moderar. Combata as suas fraquezas e fortaleça as suas virtudes. Saúde: Procure com maior frequência o seu dentista.

Procure com maior frequência o seu dentista. Dinheiro: Tente conter-se um pouco mais nos seus gastos.

Tente conter-se um pouco mais nos seus gastos. Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49

11, 23, 44, 26, 24, 49 Pensamento positivo: Construo o meu sucesso passo a passo, para que ele seja seguro e duradouro.

Sagitário

Carta Dominante: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.

Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Seja sincero(a) com a sua cara-metade. Fale de modo mais carinhoso.

Seja sincero(a) com a sua cara-metade. Fale de modo mais carinhoso. Saúde: Momento indicado para fazer a introspeção que tanto necessita.

Momento indicado para fazer a introspeção que tanto necessita. Dinheiro: Procure ter maior lucidez no domínio financeiro.

Procure ter maior lucidez no domínio financeiro. Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1

14, 36, 28, 44, 16, 1 Pensamento positivo: Sou leal aos outros e a mim mesmo(a).

Capricórnio

Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade.

Ás de Ouros, que significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Não deixe que a sua teimosia deixe marcas numa amizade.

Não deixe que a sua teimosia deixe marcas numa amizade. Saúde: Controle melhor a sua tensão arterial.

Controle melhor a sua tensão arterial. Dinheiro: O seu desempenho profissional e agilidade poderão ser postos à prova.

O seu desempenho profissional e agilidade poderão ser postos à prova. Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23

17, 42, 35, 19, 2, 23 Pensamento positivo: Cultivo a harmonia diariamente na minha vida.

Aquário

Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.

Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos do seu par, principalmente quando a maneira de agir dele difere da sua.

Respeite os sentimentos do seu par, principalmente quando a maneira de agir dele difere da sua. Saúde: Tendência para sentir dores de cabeça.

Tendência para sentir dores de cabeça. Dinheiro: Estabeleça prioridades e organize melhor o seu trabalho.

Estabeleça prioridades e organize melhor o seu trabalho. Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46

3, 25, 46, 11, 27, 46 Pensamento positivo: Sigo o meu caminho rumo ao sucesso!

Peixes

Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia.

6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: Evite conflitos familiares, tente acalmar uma situação delicada.

Evite conflitos familiares, tente acalmar uma situação delicada. Saúde: Ao jantar opte por comer uma sopa.

Ao jantar opte por comer uma sopa. Dinheiro: Concentre-se mais no seu trabalho e naquilo que tem para cumprir.

Concentre-se mais no seu trabalho e naquilo que tem para cumprir. Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70

12, 28, 33, 41, 47, 70 Pensamento positivo: Vivo o presente com confiança, o que passou, passou!

Maria Helena Martins é socióloga, taróloga e autora de vários livros. Presença assídua na televisão portuguesa, desde 2004, possui um centro em Lisboa onde proporciona consultas, terapias e palestras de transformação pessoal. Mais em www.mariahelena.pt.

