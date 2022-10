O que se responde verdadeiramente a isto? Não vale a teoria da cegonha ou “porque é assim”. Estamos aqui para dar-lhes a verdade e a mais pura da verdade.

Diário de uma mãe imigrante a mil

As perguntas difíceis a que os pais não sabem responder

Esta semana na creche disseram-me que o Martim pergunta “porquê” a toda a hora. Que é como dizer de maneira subtil 'por qué no te callas?'. A sequência que só pára segundos antes de fechar os olhos. E não sem antes perguntar: "porque é que eu tenho de dormir?".

Ter filhos é receber uma folha em branco. É começar um projeto novo, pelo que queremos fazer tudo o melhor possível, e dar as melhores respostas.

O problema é que isto raramente acontece.

Há um lote de perguntas das que me fazem queimar centenas de milhares de neurónios. De tal modo que as tenho registado:

- "Mãe, o que é a verdade?"

- "Porque é que o céu é azul?"

- "Porque é que eu nasci pequenino?"

- "Porque é que eu tenho pila e tu tens vagina?"

- "Porque é que eu não posso ir para dentro deste livro?"

- "Porque é que os pássaros voam?"

- "Porque é que eu não posso comer chocolate?"

A verdade é que os nossos filhos já nascem intelectualóides. Assim sendo ser mãe e pai é duro, tem de se puxar bastante pela cabeça.

O que se responde verdadeiramente a isto? Não vale a teoria da cegonha ou do "porque é assim". Estamos aqui para dar-lhes a verdade e a mais pura da verdade, para que eles nunca se sintam traídos pelos pais. Como quando me percebi que afinal as cegonhas não trazem os bebés. Ou que a trovoada não é Deus a ralhar com a humanidade pecaminosa. E não falemos no Pai Natal.

Tentar explicar a origem do Universo, das espécies, ou da tridimensionalidade do mundo a uma criança é altamente exigente para um adulto com o cérebro feito num oito depois de um dia de trabalho. E para o chocolate não vale evocar a dor de barriga porque todos sabemos que não é essa a razão.

No entanto, quando sou eu fazer as perguntas a resposta está sempre pronta:

- "Martim porque não vais ao pote fazer cocó?"

- "Porque eu sou um bebé."

