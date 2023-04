O Grão-Ducado parece continuar a ser atrativo para os grandes retalhistas internacionais.

As marcas conhecidas que estão a chegar ao Luxemburgo

Simon MARTIN O Grão-Ducado parece continuar a ser atrativo para os grandes retalhistas internacionais.

Se a alimentação e a bricolage são os setores mais fortes do tecido comercial luxemburguês, outros têm mais dificuldade em afirmar-se. É o caso, nomeadamente, do setor da moda, aquele que tem mais vendas no país depois da alimentação. De facto, o número de lojas deste tipo diminuiu significativamente entre 2019 e 2022, em cerca de -8,6%, apesar de a área total da superfície de vendas dedicada ao vestuário ter aumentado ligeiramente.

As lojas de vestuário têm um futuro promissor à sua frente no Grão-Ducado, como evidenciado pela chegada iminente do gigante Uniqlo ao país. A marca japonesa de 'fast fashion' instalar-se-á em breve no número 22 da Grand-Rue, no centro da capital.

A primeira loja no coração da cidade deverá abrir no outono, no edifício que anteriormente albergava uma loja Zara, outra marca icónica de 'fast fashion'.

Uniqlo à conquista do Benelux

Depois de ter construído um verdadeiro império na Ásia, a Uniqlo lança-se agora à conquista da Europa. Uma expansão que passa necessariamente pela abertura de lojas físicas no Benelux. A futura loja no Luxemburgo será a sexta do género nesta região.

"Estamos entusiasmados por podermos falar com os nossos clientes no Luxemburgo pela primeira vez e apresentar a nossa filosofia LifeWear - vestuário criado a partir dos nossos valores japoneses de simplicidade, qualidade e longevidade e concebido para ajudar a melhorar a vida quotidiana das pessoas. Estamos ansiosos por interagir com os residentes, os 'transfronteiriços' e muitos visitantes desta cidade dinâmica e cosmopolita", afirmou Taku Morikawa, diretor-geral da Uniqlo Europe.

De facto, a Uniqlo construiu a sua reputação graças ao vestuário de qualidade e acessível a todos os bolsos. A nova loja, com uma área total de aproximadamente 950 m2 distribuídos por três pisos, oferecerá uma gama completa de artigos básicos para homem, senhora e criança.

Mais fast-food e menos roupa. A evolução do comércio luxemburguês O número de restaurantes de fast-food aumentou 26,4% entre 2019 e 2022 no Luxemburgo.

Luxo italiano a preços acessíveis

Mas esta não é a única empresa que pretende expandir-se no Luxemburgo. Marine Fetique e Cynthia Mitidieri, consultoras do departamento de Retalho da Cushman & Wakefield Luxembourg, fazem o ponto da situação das marcas internacionais que chegaram ou chegarão ao Grão-Ducado em 2023.

A começar pela marca italiana de pronto-a-vestir Elisabetta Franchi. "Trata-se de uma marca de luxo "acessível", uma oferta que faltava no Grão-Ducado. A loja foi inaugurada em março, mas a abertura oficial terá lugar a 4 de maio. Será a única loja da marca no país. Para já, as primeiras impressões são boas. Os concessionários estão muito satisfeitos", afirma Marine Fetique.

De salientar também a próxima abertura, durante o verão, de uma parafarmácia Lafayette na Avenue de la Gare 42-44. "Mais uma vez, esta é a primeira loja do género no país, mas os concessionários planeiam abrir várias outras. Trata-se de um concorrente direto do Medi-Market, com mais ou menos a mesma oferta de produtos. Embora o setor das parafarmácias tenha passado por um período difícil nos últimos anos, está a recuperar e começa a mostrar algum dinamismo. O grupo dispõe igualmente de uma cadeia de óticas que deverá certamente ser implantada no Luxemburgo no futuro", acrescenta.

O setor alimentar também não fica atrás. Este ano, serão abertos dois restaurantes KFC no centro comercial Nordstrooss Shopping Mile, em Marnach, e em Pommerloch (Wiltz), no norte do Grão-Ducado. "A KFC também nos abordou sobre a expansão para o sul do país. "Há também a Prêt à manger, a cadeia britânica de sanduíches, que abrirá finalmente no complexo Royal-Hamilius na próxima primavera. O contrato de arrendamento de um novo Starbucks no complexo também foi assinado recentemente, embora ainda não saibamos a data de abertura. Uma loja do Optical Center também abrirá em breve", referem as duas mulheres.

Um novo showroom para a Tesla

Além disso, a Cushman & Wakefield foi encarregada de procurar um novo showroom e uma nova oficina para a Tesla. "A localização atual, na Route de Thionville, já não corresponde à sua imagem e superfície. A nova localização será, portanto, muito maior. Não deverá haver outros showrooms no país."

Uma coisa é certa: o departamento de retalho da Cushman & Wakefield Luxembourg está ocupado e espera-se que outras marcas bem conhecidas se mudem para o Luxemburgo num futuro próximo. "É evidente que há grandes nomes à procura de se instalar no Luxemburgo. Depois, é uma questão de quererem locais muito específicos, como a Rue Philippe II, onde há sempre mais procura do que oferta. Estamos também a trabalhar noutros projetos, como o Royal-Hamilius, onde é provável que assinemos um contrato de arrendamento para um projeto muito bom nos próximos dias, e o mesmo se aplica à Avenue de la Gare", concluem.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

