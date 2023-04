Mau tempo, mas um bom humor. Veja as fotos e o vídeo do casamento da princesa Alexandra, filha dos Grão-Duques.

Corte grã-ducal

Alexandra e Nicolas. As mais belas fotografias do casamento

Nora SCHLOESSER Mau tempo, mas um bom humor. Veja as fotos e o vídeo do casamento da princesa Alexandra, filha dos Grão-Duques.

Gritos de "viva" e aplausos dos fãs: o casamento da Princesa Alexandra encantou ontem numerosos espectadores e representantes dos meios de comunicação social na capital luxemburguesa. A família grã-ducal ficou também visivelmente satisfeita com as boas relações entre o palácio e a comuna.

Os fotógrafos Anouk Antony e Marc Wilwert, bem como o jornalista de vídeo Christophe Olinger misturaram-se com os espectadores e capturaram as imagens do casamento. Veja as fotografias mais bonitas do dia:

Depois do casamento, os noivos cumprimentaram os residentes que estavam presentes para ver de perto o casal. Num breve passeio junto do público, os dois apertaram as mãos e aceitaram os parabéns. Alexandra - num fato de cor clara com mangas compridas e um colete largo e comprido - acenou de forma radiante ao povo.

Alexandra e Nicolas casaram este sábado pelo civil na comuna da capital.

(Reportagem publicada originalmente no Luxemburger Wort e editado para o Contacto por Madalena Queirós.)

