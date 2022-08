A feira popular Schueberfouer começa esta sexta-feira à tarde. O caminho para lá causa uma dor de cabeça a muitos visitantes - estas são as melhores formas para lá chegar.

As formas mais fáceis para chegar à Schueberfouer

Glenn SCHWALLER A feira popular Schueberfouer começa esta sexta-feira à tarde. O caminho para lá causa uma dor de cabeça a muitos visitantes - estas são as melhores formas para lá chegar.

A Schueberfouer deste ano começa esta sexta-feira. Após dois anos de pandemia, em que o "Quartiersfeste" em 2020 e o "Fun um Glacis" em 2021 serviram de substitutos, a feira popular pode realizar-se de novo este ano nas circunstâncias habituais, sem máscaras obrigatórias e regras de distância.

No entanto, muitos visitantes são mais uma vez confrontados com a questão de como melhor chegar à Schueberfouer. No passado, a falta de lugares de estacionamento e os autocarros superlotados causavam repetidamente problemas, mas esta situação tem sido melhorada.

Viagens adicionais de autocarro e maior frequência do tram

Os transportes públicos são os mais recomendados. Até doze linhas de autocarros municipais AVL - 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 30, 32 e 37 - servem ou a paragem "Theater", mesmo junto à entrada principal do Schueberfouer, ou a paragem "Fondation Pescatore", na Avenue de la Porte Neuve.

Além disso, de 19 de agosto a 7 de setembro, várias linhas de autocarros noturnos da cidade funcionarão diariamente. Estas permitirão viagens de regresso a quase todos os distritos da capital até altas horas da noite, a partir da paragem "Fondation Pescatore".

O tram é a alternativa mais importante ao autocarro. Durante a Schueberfouer, o tram funciona mais frequentemente e até mais tarde do que em serviço regular. Nas próximas semanas, funcionará a cada cinco a dez minutos até à 1h45 da manhã, todos os dias.

Mas os visitantes que vivem fora da Cidade do Luxemburgo também podem chegar facilmente à feira. Vários percursos de autocarros RGTR oferecerão viagens adicionais nas próximas semanas. Uma lista de todas as linhas pode ser encontrada no site mobiliteit.lu.

Apenas uma nota: os transportes públicos são gratuitos em todo o país desde março de 2020. E há também estacionamento para bicicletas em frente à entrada principal do Schueberfouer.

Taxa para quem estacionar perto da feira

Também há muitas opções para os condutores chegarem à Schueberfouer, embora se apliquem algumas restrições nas próximas semanas. Por razões óbvias, o parque de estacionamento no Glacis será fechado durante todo o evento. O mesmo se aplica ao parque de estacionamento de vários andares em Rond-Point Schuman.

Por outro lado, o estacionamento nos distritos de Limpertsberg, Pfaffenthal e Rollingergrund entre a Place de l'Etoile e a Rue Henri Tudor está sujeito a uma taxa durante o período da Fouer. Apenas os residentes estão isentos.

Três parques de estacionamento grátis

A fim de evitar o caos do trânsito em Limpertsberg, a Cidade do Luxemburgo pede aos condutores que utilizem um dos numerosos parques de estacionamento ou que mudem para os transportes públicos.

Há três opções: P+R Bouillon, Kockelscheuer e Stade de Luxembourg, todas elas gratuitos por um período de 24 horas. Mais de 3.000 lugares de estacionamento estão disponíveis para os visitantes nestes três parques de estacionamento.

Dos estacionamentos em Kockelscheuer e no Stade de Luxembourg, os visitantes podem utilizar a linha de autocarros 18 para chegar à Schueberfouer, e do Bouillon P+R têm a linha de autocarros shuttle 37.

Mais estacionamento em Kirchberg

Além disso, os parques de estacionamento convencionais também estão disponíveis para os visitantes. De particular interesse são os parques de estacionamento de Kirchberg - devido à sua transferência direta para o tram.

Os parques de estacionamento Auchan, Coque, Erasme, Gernsback, Luxexpo, Place de l'Europe e Trois Glands têm uma capacidade combinada de mais de 5.500 lugares. Os visitantes podem chegar à paragem na entrada da Schueberfouer a partir de todos os estacionamentos em apenas alguns minutos através da linha de tram T1.

Acompanhar estacionamento em tempo real

A taxa de ocupação dos parques de estacionamento da cidade também pode ser monitorizada em tempo real. Através do site da Cidade do Luxemburgo ou do "cityapp - VDL", os visitantes podem verificar constantemente quantos lugares de estacionamento estão disponíveis nos vários parques de estacionamento da capital.

