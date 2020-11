As luzes natalícias acenderam-se esta sexta-feira para assinalar a quadra no ano em que praticamente tudo se alterou.

Viver 7

As decorações de Natal que iluminam a cidade do Luxemburgo em tempos de pandemia

Ana TOMÁS As luzes natalícias acenderam-se esta sexta-feira para assinalar a quadra no ano em que praticamente tudo se alterou.

Mesmo com a pandemia e a suspensão de mercados e atividades de Natal, a cidade do Luxemburgo não quis deixar de assinalar a quadra natalícia. Por isso, esta sexta-feira, 20 de novembro, as ruas iluminaram-se com as decorações típicas da época.

Além de enfeitarem as ruas, são uma forma de manter a magia do Natal, numa altura em que se exige uma contenção redobrada aos cidadãos, para combater a covid-19.

Veja, em baixo, as fotografias com as decorações da cidade do Luxemburgo.

7 As iluminações de Natal de 2020 Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. As iluminações de Natal de 2020 Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort As iluminações de Natal de 2020 Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort As iluminações de Natal de 2020 Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort As iluminações de Natal de 2020 Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort As iluminações de Natal de 2020 Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort As iluminações de Natal de 2020 Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort As iluminações de Natal de 2020 Foto:Guy Jallay/Luxemburger Wort





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.