Saiba quais são as letras que não vai ver nas estradas do Grão-Ducado e dos países à volta.

Curiosidade

As combinações de letras proibidas nas matrículas do Luxemburgo e vizinhos

Redação Saiba quais são as letras que não vai ver nas estradas do Grão-Ducado e dos países à volta.

Ao contrário do que se possa pensar, nem todas as combinações de letras podem ser inscritas nas placas de identificação dos veículos, já que algumas conjugações podem ter conotações impróprias ou ofensivas. Na verdade, o Grão-Ducado é bem mais exigente do que os vizinhos relativamente às suas matrículas, segundo a rádio local France Bleu Lorraine Nord, que resumiu as proibições existentes no Luxemburgo, França, Alemanha e Bélgica.

Registo de novas matrículas de carros em queda no Luxemburgo Houve uma estagnação na comprar de veículos elétricos novos.

No Luxemburgo, estão interditas as conjugações PD, KK e WC. Uma vez que, além do luxemburguês, o país fala alemão e francês, adota as mesmas proibições que Alemanha e algumas das que existem em França.

Em França, só há uma combinação interdita a nível nacional: as letras SS, já que se "reprime o uso ou a exibição de insígnias que lembram as de organizações ou pessoas responsáveis por crimes contra a humanidade". Na Haute-Garonne, no departamento de Toulouse, não é possível ter uma placa com a inscrição AZF, já que estas letras estão associadas a um acidente industrial na fábrica AZF, em 2001, que fez 31 mortos e 2500 feridos.

Na Alemanha, são várias as conjugações proibidas nas matrículas: SS (pela mesma razão que em França), SA (milícia paramilitar do nazismo), SD (serviços secretos do nazismo), NS (referência a nacional-socialismo, do nazismo), KZ (abreviatura alemã para campos de concentração), HH (abreviatura da saudação a Hitler) e HJ (abreviatura da Juventude Hitleriana).

Longa lista de espera para placas de matrícula com quatro números Um dado avançado pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, em resposta parlamentar.

Por outro lado, é proibida a conjugação de números 88, já que a oitava letra do alfabeto é H, o que significa que ver um 88 pode remeter para HH.

Na Bélgica, as chapas da matrícula têm três letras. Há cerca de uma centena de proibições a pensar nas populações que falam francês e neerlandês: BIT, CON, CUL, DCD, FOU, FUK, KKQ, PUT e SEX.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.