Archie Harrison assim se chama o bebé de Harry e Meghan

Archie Harrison Mountbatten-Windsor. É assim que se chama o filho do príncipe Harry e de Meghan Markle que será tratado por Master Archie. Os três foram visitar a rainha Isabel II para a monarca conhecer o seu bisneto mais novo. Archie é também o nome pelo qual é carinhosamente chamado em casa o pequeno príncipe George, filho de William e Kate.

Poucas horas depois de apresentarem o seu filho ao mundo, os duques de Sussex anunciaram finalmente como se chamava o seu bebé real: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. O anúncio do nome só pode ser feito depois do príncipe Harry e de Meghan Markle contarem à rainha Isabel II qual o nome escolhido para o seu menino. Assim manda o protocolo real, e desta vez Meghan Markle respeitou-o.

“O duque e a duquesa de Sussex têm o prazer de anunciar o nome do seu filho: Archie Harrison Mountbatten-Windsor”. Na sua conta de instagram Harry e Meghan divulgaram finalmente o nome do mais novo elemento da monarquia britânica, junto com a fotografia que regista a visita do bebé à bisavó, a Rainha Isabel II, no Palácio de Windsor, muito perto da casa dos duques de Sussex, Frogmore Cottage.

Os duques de Sussex e o bebé foram visitar a monarca e o seu marido, o príncipe Philip, para lhes apresentarem Archie. Isabel II e o duque de Edimburgo foram os primeiros membros da família real a conhecerem oficialmente o bebé do príncipe Harry. Entre netos e bisnetos, Archie é o oitavo descendente de Isabel II. A partir de agora, está aberta a porta para o resto da família real poder visitar o menino.

A acompanhar os duques de Sussex esteve a mãe de Meghan Markle, Doria Ragland, que tem estado sempre junto da duquesa desde há semanas. Doria Ragland que vive nos EUA viajou para Inglaterra nas últimas semanas de gravidez de Meghan e deverá ficar por mais um tempo para ajudar a filha a cuidar do bebé.

De acordo com o Palácio de Buckingham, o bebé real será tratado por Master Archie por quem não faça parte da família chegada. Por ser filho do príncipe Harry, Archie poderia vir a ter um título nobiliárquico, como conde de Dumbarton ou Lorde Archie Mountbatten-Windsor, mas os pais preferiram não lhe atribuir nenhum, por isso, vai ser simplesmente tratado por Master Archie.

“É um forte indício de que os duques de Sussex não desejam que ele cresça como sendo realeza”, declarou à BBC o correspondente para os assuntos da Casa Real, Jonny Dymond. O mesmo é dizer que cresça o mais parecido possível com qualquer outra criança.

Príncipe George é tratado como Archie

Curiosamente, Archie é também o nome pelo qual é carinhosamente chamado o príncipe George, de cinco anos, o primogénito do príncipe William e Kate. Em janeiro, segundo contou o Daily Mail, o príncipe George e a princesa Charlotte foram passear com a avó, Carole Middleton, a mãe de Kate, quando o pequeno George viu uma mulher a passear um cão, e mesmo sem a conhecer, foi falar com ela. “Olá, eu chamo-me Archie”, disse o menino à desconhecida. A história do Daily Mail foi recontada em todo o mundo e todos os fãs dos Windsor ficaram a saber que o principezinho George é tratado por Archie, na família.

Segundo a imprensa britânica, que ainda não encontrou nenhuma explicação para a escolha deste nome pelos duques.