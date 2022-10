O tempo estará nublado, mas seco. No domingo, as máximas podem chegar aos 22 graus Celsius.

Aproveite o bom tempo este fim de semana

Os dias de outono deverão continuar amenos no Grão-Ducado, embora o sol vá aparecer timidamente entre as nuvens, de acordo com as previsões do MeteoLux.

As temperaturas máximas poderão oscilar entre os 20 graus Celsius e os 23 graus Celsius ao longo do fim de semana (no domingo as máximas não irão ultrapassar os 22 graus Celsius).

A maior descida de temperatura está prevista para domingo, com temperaturas mínimas a rondarem os 9 a 11 graus Celsius, quando no sábado estiveram entre os 14 e os 16 graus Celsius.

*Notícia atualizada às 21h21

