Apesar da pandemia crianças podem celebrar festa das Candeias

Susy MARTINS A festa das Candeias ("Liichtmesdag", em luxemburguês) celebra-se esta terça-feira, 2 de janeiro.

Em tempo de pandemia várias famílias têm questionado se são permitidos os habituais eventos infantis da festa tradicional do Luxemburgo. Munidas de lampiões, as crianças deslocam-se em grupo de porta em porta, entoando a canção de São Brás ao mesmo tempo que tentam angariar guloseimas.

Visto que a atividade se realiza ao ar livre, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, assegurou que os festejos são permitidos como habitualmente. Em declarações à RTL, Lenert acrescentou que como se trata de uma atividade no exterior, "se não houver grandes agrupamentos, e respeitando as medidas de segurança, como o uso da máscara e o distanciamento físico, não há problemas em que as crianças usufruem deste dia tão especial para elas".

Na canção de São Brás, as crianças pediam originalmente presunto e ervilhas, em troca de saúde para o próximo ano. O presunto e as ervilhas foram ao longo dos anos substituídos por chocolates e outros doces.

