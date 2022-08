A família de Hans-Peter Markmann está na maior feira popular do Luxemburgo pela primeira vez com o seu carrossel histórico "Witches' Dance". Carrossel é único no mundo.

Após 16 anos de espera, família consegue um lugar na Schueberfouer

Franziska JÄGER A família de Hans-Peter Markmann está na maior feira popular do Luxemburgo pela primeira vez com o seu carrossel histórico "Witches' Dance". Carrossel é único no mundo.

Enquanto a videojornalista do Luxemburger Wort grita, o pequeno Hans-Peter, de dois anos, parece aborrecido no seu carrossel. De vez em quando levanta os dois braços no ar para deixar o vento soprar contra a sua pequena cara. Estamos ao pé do "Witches' Dance" ("Dança das Bruxas", um carrossel único e histórico. E é aqui que começa a história da família Markmann.

E as bruxas foram libertadas na Schueberfouer este ano. Durante 16 anos, Hans-Peter Markmann, de 62 anos, da cidade alemã de Bonn, teve de esperar por um lugar para o seu carrossel na maior feira popular do Luxemburgo e arredores. Todos os anos apresentou o pedido para ter um lugar na feira, mas tinha sido rejeitado até este ano. Em 2020, a boa notícia chegou: finalmente foi-lhe prometido um lugar no Luxemburgo. Mas a pandemia estragou-lhe os planos. Este ano, o carrossel ocupou finalmente o seu lugar logo atrás de uma das entradas da Place du Glacis, em frente à diversão "Wild Mouse".

O carrossel, com pinturas de bruxas a voar em vassouras nas carruagens, move-se para trás e para a frente, para cima e para baixo. O 'pai' desta diversão, Hans-Peter Markmann, vem de uma família de feirantes. Desde então, a sétima geração chegou com o neto de dois anos, Hans-Peter.

Para que não haja confusão, todos são chamados de Hans-Peter. O pai de 62 anos, o seu filho de 32 anos e o neto de dois anos. "É uma tradição entre nós, gente de feira, transmitir os nomes dos nossos pais uns aos outros", diz o avô.

Hans-Peter Markmann (júnior) em frente à "Dança das Bruxas" na Schueberfouer, em frente ao "Wild Mouse". Foto: Sibila Lind

Os Markmann têm as suas feiras habituais em Bonn e nos arredores, estão na estrada durante todo o ano - desde a Páscoa até ao Natal. O facto de estarem agora presentes no Luxemburgo, uma primeira vez no estrangeiro, é motivo de alegria. "De facto, isto faltava na nossa lista de realizações", diz ele. Na lista já se incluem eventos como a Oktoberfest e a Cannstatter Volksfest, perto de Estugarda.

Enquanto bebe uma cerveja na Fouer, onde ocasionalmente pára para uma pausa, Markmann fala orgulhosamente da sua "Dança das Bruxas". Diz-se que o carrossel - construído em 1982 - é o único do género no mundo.

Os carrosséis dos anos 80 são construídos para a eternidade. Hans-Peter Markmann, feirante de Bonn

Dois exemplares foram construídos na altura, mas apenas este ainda está em uso: "Os carroséis dos anos 80 são construídos para a eternidade", explica. E estima o valor atual de mercado da sua diversão entre os 3,8 e 4 milhões de euros. Veio desmontado em seis camiões e após três dias a instalação estava montada no Glacis.

Os Markmann também são donos do "Nessy", um baloiço gigante datado de 1978. "É o maior baloiço da Europa", diz Hans-Peter. "Eu gosto mais dos Nessy", diz Beatrix, que se junta alguns minutos mais tarde. "Nunca me sentei na 'Dança das Bruxas', é emoção a mais para mim", admite a mulher de 58 anos. Além de mãe de dois filhos, é também dona de casa e funcionária de caixa.

Os casal conheceu-se numa feira popular em Bonn. "Na altura, ela montava todos os dias o meu velho carrossel, a lagarta", conta Markmann . "A dada altura, falei com ela". Beatrix tinha 20 anos e era assistente num laboratório de fotografia, com formação. Aos 22 anos, optou por uma vida em conjunto com Hans-Peter, uma vida na estrada. "Durante os meses de inverno, trabalhei sempre no meu anterior trabalho", diz ela. É por isso que, ao contrário de Hans-Peter, Beatrix vai poder receber uma reforma.

A ausência de dois anos das feiras populares devido à covid-19 atingiu duramente a família. O filho de 32 anos teve de sacrificar uma grande parte das suas poupanças e, foi ajudando com um trabalho na restauração. O pai de família sempre deu aos filhos a oportunidade de um dia assumirem os negócios do pai. Mas "eles poderiam ter tomado um caminho diferente, nós tê-los-íamos apoiado", diz Beatrix. "Mas as crianças não queriam fazer mais nada. O filho de um showman é sempre um filho de um showman", acrescenta Hans-Peter.

Quando questionado se o mais novo Hans-Peter, o neto, alguma vez seguirá os seus passos, Beatrix hesita. "Penso que está a tornar-se cada vez mais difícil, não sabíamos o que íamos fazer nos últimos dois anos".

E acrescenta: "Os custos energéticos estão também a tornar-se cada vez mais elevados. Li no outro dia que utilizamos tanta energia na nossa feira de Crange como todos os lares de Crange utilizam durante todo o ano".

