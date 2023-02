A influencer luxemburguesa, conhecida pelo blog e programa de TV 'Anne's Kitchen', esteve na cidade portuguesa e ficou maravilhada com o que viu e, acima de tudo, com o que comeu e bebeu.

Lazer

Anne Faber rendida ao Porto. "Tanta comida boa e tão pouco tempo para provar tudo"

Ana TOMÁS A influencer luxemburguesa, conhecida pelo blog e programa de TV 'Anne's Kitchen', esteve na cidade portuguesa e ficou maravilhada com o que viu e, acima de tudo, com o que comeu e bebeu.

Anne Faber esteve recentemente no Porto e as impressões que a cidade portuguesa lhe deixou nos olhos, mas sobretudo no palato parecem ter superado as expectativas, pecando apenas pela curta duração da estada.

A influencer luxemburguesa, conhecida pelo seu blog e programa de TV de culinária 'Anne's Kitchen', esteve na cidade portuguesa e ficou maravilhada com o que viu e, acima de tudo, com o que comeu e bebeu.

"Acabei de passar um fim de semana adorável no belo Porto. Estava muito frio mas tanto sol, com um céu azul deslumbrante", descreveu na sua página de Facebook.

Da sua passagem pela Invicta, Anne Faber destacou as experiências que foi tendo, especialmente as gastronómicas. A sua visita ao Porto incluiu "comer muitos pastéis de nata, vaguear pelas pitorescas ruas pavimentadas, beber vinho do Porto e comer todo o tipo de deliciosos pratos portugueses", resumiu a blogger no mesmo post.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Numa outra publicação no Instagram, Anne Faber, que criou o seu blogue dedicado à culinária e às viagens gastronómicas em 2010 e que já foi distinguida com o prémio Digital Food Award pela revista americana Food & Wine, fez uma lista das iguarias portuenses de que mais gostou.

Além do pastel de nata, que provou na sua versão normal e numa variação feita com vinho do Porto, a blogger culinária destacou o cachorrinho - uma sandes de baguete tostada com salsicha fresca, linguiça e um molho picante, cortada em pedaços -, a Francesinha - recomendando-a a quem tiver estômago suficiente para aguentar a quantidade- e a sandes de pernil de porco e queijo da Casa Guedes.

No Porto, Anne Faber comeu ainda "pratos icónicos portugueses", como bacalhau ou leitão, e provou uma versão de bola de Berlim com creme de presunto, além de vários bolos de pastelaria portuguesa que não conseguiu destacar porque, como escreveu, "a pastelaria portuguesa é demasiado boa".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Apesar de o tempo ter sido pouco para experimentar todas as especialidades gastronómicas, e não só, que a cidade tem para oferecer, a influencer promete voltar ao Porto e pede dicas para a próxima visita.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.