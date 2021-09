A surpresa do nascimento deve-se sobretudo à idade de Helios, que já tem 17 anos. Para Isis, uma leoa de 12 primaveras, este é o segundo parto, tendo o primeiro ocorrido em 2013.

Animais

Nascimento surpresa de duas crias de leão no Zoológico de Amnéville

A surpresa do nascimento deve-se sobretudo à idade de Helios, que já tem 17 anos. Para Isis, uma leoa de 12 primaveras, este é o segundo parto, tendo o primeiro ocorrido em 2013.

Para surpresa da equipa do Zoológico de Amnéville, em França, o casal de leões africanos Helios e Isis voltou a procriar. As duas crias, uma fêmea e outra macho, vieram ao mundo cada uma com três quilogramas no dia 22 de agosto.



"Normalmente, para o parto, separamos a mãe do macho, como ela faria naturalmente em meio selvagem, mas como não esperávamos o nascimento, o parto teve lugar ao lado do pai que surpreendentemente cuidou diretamente dos filhotes, lambendo-os", explica Joanna zeladora do Zoológico de Amnéville.

Vídeo. Amnéville dá as boas-vindas à primeira girafa nascida no Zoo Pela primeira vez, desde que abriu as portas, o jardim zoológico anunciou o nascimento de uma girafa. A fêmea de 57 quilos demorou apenas duas horas a levantar-se. É a primeira da espécie a ter um passaporte da Lorena.

Segundo a criadora, os primeiros dias são sempre "um período delicado", por isso preferem colocar as crias com a sua progenitora num edifício longe da vista. "Estão sob a vigilância constante dos zeladores e veterinários", garante adiantando que após o período de desmame e a primeira vacinação, as crias vão poder regressar gradualmente à companhia do progenitor.

Uma das crias de Leão Africano nascidas a 22 de agosto de 2021 Zoo d'Amnéville





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.