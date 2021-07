As crias ainda passam muito tempo com a mãe, mas com alguma sorte já podem ser avistadas pelos visitantes do parque.

Fotos. Nasceram duas crias de pandas-vermelhos no Parc Merveilleux

As crias ainda passam muito tempo com a mãe, mas com alguma sorte já podem ser avistadas pelos visitantes do parque.

O Parc Merveilleux foi surpreendido com o nascimento de duas crias de pandas- vermelhos a 13 de junho de 2021. Nila e Rani foram os nomes escolhidos para as duas fêmeas nascidas com 198 e 202 gramas respetivamente.

A mãe Reva, nascida em 22 de junho de 2018 na Escócia, e o pai Nishu, nascido a junho de 2020 em Görlitz, só vivem juntos desde novembro de 2020. Apesar de se terem relacionado bem desde o início, o facto de ainda serem tão jovens não previa que pudessem procriar tão cedo.

Maxime Stalter, tratador dos animais, fala numa verdadeira surpresa citado pelo comunicado enviado pelo parque. Até porque os pandas-vermelhos costumam acasalar entre janeiro a março, e ovulam apenas uma vez por ano. Já a época ocorre entre junho e julho. "Isto é um pequeno milagre", lê-se no comunicado.



