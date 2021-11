Para usufruir das principais animações e eventos da edição deste ano do mercado de Natal, na cidade do Luxemburgo, vai ser preciso ter o passe sanitário. Mas há exceções.

Winterlights 2021

Animações de Natal na capital sujeitas à apresentação do CovidCheck

O mercado de Natal da cidade do Luxemburgo está de volta. O tradicional evento que invade a capital do país, durante a quadra natalícia realiza-se de 19 de novembro a 2 de janeiro. Mas para usufruir das principais atrações do Winterlights 2021 vai ser preciso apresentar o CovidCheck, anuncia o site do município.

Para poder aceder às barraquinhas da Praça d'Armes, à pista de gelo do Kinnekswiss, ao "Wantermaart", ao "Niklosmaart" e ao "Winterkids" é necessário apresentar um CovidCheck válido.

Segundo a informação disponibilizada pela autarquia, "o acesso a estes sítios é controlado e apenas possível nas entradas definidas e mediante apresentação de um certificado de vacinação, um certificado de teste covid-19 negativo ou um certificado de recuperação". A mesma informação avisa ainda que "não há nenhuma estação de testes no local".

Após a apresentação do CovidCheck válido num dos locais onde seja requerido, cada visitante receberá uma pulseira que dará acesso aos restantes sítios onde o documento é exigido. Quem tiver pulseira pode aceder através das entradas / faixas onde diz, "com pulseira". Esta só é válida para o próprio dia.

Apesar de o passe sanitário ser obrigatório para poder aproveitar vários eventos e animações do mercado de Natal, há exceções. No Puits Rouge (chalês dos cidadãos, "Pêche aux canards"), nos carrosséis da Grand-Rue ("Le Chahut des Contes") e da Praça Guillaume II ("Les Rennes Volants") e no comboio mágico na Praça Jan Palach ("Wanterzuch") o acesso é possível sem o CovidCheck, mas é obrigatório o uso de máscara a partir dos 6 anos de idade.

A autarquia lembra ainda as medidas de proteção sanitária, como desinfetar as mãos, nos vários dispositivos que vão estar disponíveis nos espaços, antes de entrar nos locais, antes das refeições e depois de usar as instalações sanitárias e ficar em casa e seguir as recomendações do Ministério da Saúde, em caso de sintomas suspeitos de covid-19.

