Ainda indeciso(a) sobre onde passar o Halloween? Há várias propostas no Grão-Ducado.

Viver 2 2 min.

Ainda não sabe o que fazer no Halloween? Nós ajudamos

Ainda indeciso(a) sobre onde passar o Halloween? Há várias propostas no Grão-Ducado.

Máscaras, abóboras, fantasmas e velas. A noite de Halloween tem todos os ingredientes para ser uma noite cliché. As tradicionais festas em Clausen enchem-se de mascarados e bruxas mas mas há outros locais onde poderá festejar. Veja as nossas sugestões para a noite de 31 de outubro para 1 de novembro.

Knokke Out: O bar-restaurante nas Rives de Clausen vai ter uma noite dedicada ao Halloween. A festa vai desde as 21:00 às 03:00. A entrada é grátis.

Frida Cantina: Em conjunto com o Soho Bar, o Frida vai ter música e promete prémios para as máscaras mais assustadoras. A partir das 22:30.

Rockhal Café: O café em Belval vai ter uma noite dedicada aos mortos com animação e DJs.

Brasserie Schuman: O espaço requintado no Grand Théâtre, 'partiu' a noite mais assustadora do ano em dois momentos. O Ato I que inclui buffet até às 22:00 (pago), e o Ato II, depois do estômago aconchegado, até às 5:00 da manhã.

Da Vinci: Quer aventurar-se num salsa bootcamp em vez de uma noite de sustos? Experimente os ritmos latinos no restaurante Da Vinci, na avenue Pasteur. Das 19:30 às 21:30, há aulas pagas para quem quiser aprender ritmos latinos, salsa e quizomba. A soirée grátis continua pela noite dentro, até às 02:00.

P.I.P.: O bar Mont St-Lambert vai ter uma Party in Peace (P.I.P.). Haverá maquilhagem especial de Halloween e prémios para as melhores máscaras.

Sessão de cinema de terror: Porque não desafiar os seus medos e aventurar-se numa sessão tardia de cinema de terror? "Halloween", o remake de Michael Myers de 1978, estreou há poucos dias nas salas de cinema luxemburguesas, e após várias críticas negativas, a longa-metragem de David Gordon Green está a surpreender pela positiva os fãs do cinema de terror. O realizador dinamarquês Lars von Trier lançou recentemente o filme "The House That Jack Built", um filme de terror psicológico sobre a vida de um serial killer, também em exibição nos cinemas do Grão-Ducado. Veja os trailers:









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.