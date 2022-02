Esta é uma técnica usada por militares para adormecer em condições adversas e que se tornou viral recentemente nas redes sociais.

Adormecer em dois minutos? Basta seguir estes passos

Uma boa noite de sono ajuda o corpo e a mente a recarregar energias e é fundamental para evitar o cansaço acumulado de dias cada vez mais preenchidos.

Mas a verdade é que, nos dias que correm, as preocupações não dão descanso e as noites acabam por ser os momentos para reviver todas as preocupações e aumentar a ansiedade.

Muitas são as estratégias partilhadas para combater as insónias. Recentemente, uma delas tornou-se viral nas redes sociais por "ensinar" as pessoas a adormecer em apenas dois minutos. A técnica foi utilizada por militares para adormecerem em condições extremas e tornou-se recentemente viral na rede social TikTok depois de um especialista americano em fitness ter feito um vídeo com as dicas para uma boa noite de sono.

Os passos a seguir:

Relaxe os músculos da testa, os olhos, as bochechas e a mandíbula;

Concentre na respiração;

Relaxe o pescoço e solte os ombros o máximo que conseguir, certificando-se de não estão tensos, assim como os braços, as mãos e os dedos;

Imagine uma sensação de calor que começa na cabeça e vai até à ponta dos dedos;

Inspire fundo e expire lentamente, relaxando o peito, o estômago, as coxas, joelhos, pernas e pés;

Voltar a imaginar a sensação de calor desde o coração até aos dedos dos pés;

Nos 10 segundos seguintes, tente limpar a sua mente de qualquer pensamento, antes de imaginar uma destas duas situações: 'Está deitado numa canoa num lago calmo e não vê nada além de um céu azul claro'; 'Está deitado em cima de uma rede de veludo preto num quarto escuro';

Diga "não pense, não pense, não pense", durante 10 segundos, se tiver algum pensamento que o distraia ou que não seja positivo.

De acordo com Justin Agustin, um 'personal trainer' norte-americano, esta forma de adormecer em tão pouco tempo foi especialmente desenvolvida para pilotos de 'caças', que precisam dos reflexos aguçados em combate. O vídeos têm já milhões de visualizações.

Mas esta não é uma ideia nova. De acordo com a revista Visão, o método foi publicado no livro "Relax & Win: Championship Performance in Whatever You Do", do autor Lloyd Winter, em 1981.

