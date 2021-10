Se ajudar nos TPC não for explicar nem corrigir, haverá algo a fazer? Uma psicóloga e uma professora dizem que sim e dão dicas.

Acompanhamento ao estudo contrariado II

Na semana passada começámos a escrever sobre os trabalhos de casa e a irritabilidade que geram em miúdos e graúdos, com a promessa de que hoje retomaríamos com dicas para ajudar os adultos a ajudar as crianças. Mas se calhar, antes de mais, convém percebermos o que pode ou deve ser isto do ajudar as crianças.

Alexandra Brito (professora) e Ana Barbosa (psicóloga)

À partida, os TPC serão tarefas de treino e consolidação de coisas explicadas e trabalhadas em aula (se não forem, "algo vai muito mal no reino da Dinamarca"). Naturalmente haverá crianças que estarão mais e outras menos à vontade nas matérias, mas nenhuma boa escola esperará que um pai ou uma mãe possam corrigir ou re-explicar em casa o que não foi compreendido em sede própria. Ajudar nos TPC não deverá passar nem por corrigir nem por ensinar, essa é uma pressão, quase culpa, sentida frequentemente por mães e pais que importa aqui parar. Temos muitos papéis e funções importantíssimas, mas esta não é uma delas!

Importa perceber que, mesmo sendo eventualmente áreas do nosso conhecimento: o facto de termos sido alunos, não significa que possamos ou saibamos ser professores; o facto de até do-minarmos bem uma matéria e podermos mesmo ser especialistas nela, não significa que sejamos capazes de a "desmontar" para o nível de raciocínio, compreensão e desenvolvimento de crianças ou adolescentes e, finalmente, que os métodos e estratégias com que nos ensinaram há décadas atrás, muito provavelmente estarão também desatualizados face aos conhecimentos pedagógicos atuais. É bom relembrar que se estuda anos para aprender a ensinar! Portanto, mesmo que com a melhor das intenções, podemos muito possível e inadvertidamente estar a criar mais ruído na aprendizagem e até introduzir mais conflitos -"como é que não entendes? já te expliquei mil vezes, agora tens de ser tu a fazer!".

Por outro lado, por muito que queiramos assumir também este papel, hão-de sempre haver áreas ou chegar a níveis em que estamos completamente fora da nossa zona de conforto, o que não tem mal nenhum! Pais e mães emigrados cujos filhos frequentam escolas locais, com ensino em línguas que não dominam, têm esta sensação de impotência de forma mais angustiante e generalizada. Nestas situações é comum sentirem que não conseguem ajudar, porque precisariam primeiro de entender para explicar ou corrigir - e estamos perante uma situação de pescadinha de rabo na boca…

Mas e se ajudar nos TPC não for explicar nem corrigir, haverá algo a fazer? Nós dizemos que sim.

-Seria ideal que, para além do dever, as crianças começassem aos poucos a desenvolver alguma motivação e prazer na realização dos TPC - a aprendizagem, como os trabalhos, não tem que ser monótona e séria (os adultos trabalham melhor com prazer e as crianças aprendem e trabalham melhor e muito mais se estiverem relaxadas e divertidas). Ser resiliente é também a arte de ser capaz de transformar algo que poderia ser um martírio em algo menos negativo e até agradável. Nós podemos ensinar-lhes estratégias para isso: se houver um quadro e giz, as mesmas tarefas passam a ser muito mais divertidas se se estiver a brincar aos professores, com adultos e crianças a alternar os papéis e a rir com as caricaturas e "erros" dados (é delicioso ver o sorriso maroto dos pequenos a explicar aos pais que estão errados e porquê). Usar a imaginação e brincar a aprender é muito importante.

- Os ecrãs competem com a atenção, têm de estar desligados, mas a música pode ser bem eficaz para ajudar à boa energia durante as tarefas.

-Depois, como seres sociais que são, poucas crianças gostam de estar sozinhas num quarto, muito menos a fazer algo que sentem como sacrifício. Assim, obrigar a criança à priori a sentar-se sozi-nha na escrivaninha do quarto é a primeira guerra completamente contraproducente a comprar. A maioria das crianças prefere a mesa da cozinha ou da sala, ou até ficar estendida num tapete a trabalhar e não vem daqui nenhum mal ao mundo.

- É importante ter consciência de que "os bichos carpinteiros" das crianças são uma necessidade fisiológica e, parece contra-intuitivo para os adultos, mas o movimento, no caso delas, ajuda à concentração. A última coisa de que precisam é de estar mais tempo sentados e quietos, pelo que se estiverem a balançar ou com as pernas em cima da cadeira, não devem ser chateados pela postura e podem encontrar-se algumas alternativas (como uma bola de yoga em vez da ca-deira, ou com elásticos nas pernas da cadeira para balançar os pés, por exemplo). No mesmo sentido, devem fazer pausas pequenas, mas frequentes e fisicamente ativas - a cada tarefa feita podem por exemplo fazer mini-desafios de pé-coxinho, tentar malabarismo, fazer pinos ou rodas, fazer uma coreografia, etc.

- Outra coisa que deve ser tida em conta é que não deve haver a ansiedade da correção do erro, nem estes devem ser sentidos por miúdos e graúdos como falha - são antes oportunidades de aprendizagem e a borracha é a nossa melhor amiga! Aprender é um processo dinâmico e perceber a razão dos erros é fulcral. Levar dúvidas e mesmo erros para os professores pode ser impor-tantíssimo e deve ser valorizado por todos!

- Podemos e devemos abdicar cedo do mito da suma-sapiência adulta e partilhar com as crianças a importância do "só sei que nada sei" - não saber não é um problema, é antes um desafio, vamos tentar descobrir em conjunto? Vamos perguntar, vamos pesquisar? - e assim estamos, com o nosso exemplo, a ensinar das competências mais importantes para a vida.

- Deve-se ensinar a gerir tempo e esforço, experimentado opções diferentes e ajudando a criança a chegar às suas próprias conclusões, analisando vantagens e desvantagens de fazer tudo junto ou dividir por diferentes dias, fazer logo que chegam a casa ou depois de uma pausa, etc.

Uma das coisas mais importantes será sermos bons modelos na gestão da irritabilidade, transmitirmos nós calma e bom humor quando estiverem os pequenos à beira de um ataque de nervos. Mais do que um sermão sobre o que tem que ser, parar 10 minutos para uns mimos, umas cócegas ou umas gargalhadas pode fazer-nos ganhar horas de finca pé - "Yupiii tens TPC! O que é que me vais ensinar hoje?"

Se não conseguirmos, com toda a humildade e serenidade, é preciso reconhecer que, às vezes, santos da casa não fazem milagres e quando um pai ou uma mãe ou ambos têm dificuldade reiterada em gerir estes difíceis momentos, se impacientam com o ritmo, com os raciocínios, erros ou repetição das dificuldades, mais vale pedir ajuda ou deixar com o que gere melhor.

Ana Cristina Barbosa Mãe de uma pequena contestatária de 10 anos e de uma grande comilona de 11 meses. Formada em Psicologia na Universidade do Porto. Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde bem como em Psicologia comunitária, trabalha há 18 anos na área da Educação, dos quais os últimos dois no Luxemburgo. Alexandra Brito Filha de uma mulher eternamente inspiradora e mãe de uma adolescente brilhantemente complexa, de 14 anos. Professora do 1o ciclo há 12 anos, trabalha com crianças dos 3 aos 16 anos há mais de 20. Paralelamente, é ilustradora tendo participado em diversos projetos. Vive no Porto há 48 anos.

