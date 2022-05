Mais do que a história que aqui reproduzo, o que me impressionou foi a tristeza genuína que nele senti pelos desencontros do passado, acompanhada da evidente serenidade de quem sabe de novo amar.

Opinião Viver 7 min.

Diário

A serenidade de quem sabe de novo amar

Diogo RAMADA CURTO Mais do que a história que aqui reproduzo, o que me impressionou foi a tristeza genuína que nele senti pelos desencontros do passado, acompanhada da evidente serenidade de quem sabe de novo amar.

Salvei o arroz de polvo de ficar empapado. É que o gosto da Maria em receber é inversamente proporcional ao pouco que sabe de cozinha. Por isso, pediu-me para encontrar o ponto de cozedura. Digo isto para me fazer valer, mas não nego que até tem um fundo de verdade.

Éramos cinco à mesa, com o objectivo de dar as boas-vindas a um jornalista e escritor africano que conhecia apenas de nome, por ter lido o seu livro anterior. Começámos por falar de projectos de escrita. Em fase de lançar o seu novo livro, o convidado especial está na situação terrível, pelo menos para mim, de ter de participar em não sei quantos eventos de promoção, que incluem conferências, entrevistas e debates. Que frete!

Entretanto, o seu livro anterior está a ser traduzido para inglês e chinês. Pela tradução chinesa, recebeu quatro mil euros, que lhe deram para uns meses de renda. Armado em especialista, por conhecer a história de um outro amigo que é professor na Califórnia, sugeri-lhe que encontrasse um agente nos Estados Unidos, uma vez que não estava comprometido com direitos de tradução com o editor português. Além do mais, o seu novo livro, entre ficção e história, toca em temas para os quais existe uma curiosidade em expansão, nesse grande mercado norte-americano: itinerários individuais de escravos e libertos, em contacto com cientistas europeus.

A Maria, que conhece toda a gente aqui e na África onde se fala português, mostrou-se, como sempre, atenciosa e acolhedora. Insistiu na necessidade que sentia de ter mais gente de lá a colaborar nos seus projectos de escrita e intervenção, que são muitos e bons. Os outros convivas, incluindo eu, tudo gente que escreve a metro, também falaram das suas experiências e de que estava mau para quem vivia de colaborações aqui e acolá. Os jornais já não pagam como dantes. Os editores: uns fonas! Enfim, a lamúria do costume.

E como era lá na sua terra, num panorama tão marcado pela música? O convidado especial respondeu, falando do peso do crioulo, das dificuldades em se manter uma cultura bilingue e da necessidade de criar condições para que surja uma nova geração de escritores. Ainda por cima, a internet lá é bem cara... Quanto a projectos futuros, não abriu muito o jogo. Que tinha vários, insistiu. E contornou a questão, sem fazer muitas perguntas, talvez para não ter de retribuir com revelações. Deixámo-lo em paz.

As conversas sucederam-se. Sem ordem, nem propósito. Veio à baila o comportamento político de António Carreira, historiador cabo-verdiano. Uma referência na história da escravatura, apesar de trabalhos recentes trazerem dados novos. Um dos convivas insinuou que António Carreira tivera responsabilidades no massacre de Pindjiguiti, ocorrido a 3 de Agosto de 1959 na Guiné. Neguei e defendi que isso não passava de um rumor. Dali mesmo, telefonei ao meu amigo e bibliófilo, Daniel Nunes, e pedi-lhe para desfazer em voz alta essa patranha. Os ânimos acalmaram-se. Há gente que, por vezes, gosta de envenenar, falando do que não sabe. Eu próprio, admito, também o faço.

E por que razão não se comprava a biblioteca do Daniel Nunes, criando um centro de estudos em torno dela, numa qualquer capital africana? Essa seria uma grande obra de compensação. No meu entender, melhor até do que discussões fúteis sobre a devolução de objectos que só muito tardiamente passaram a integrar colecções portuguesas. Aliás, já o Alfredo Margarido pusera o dedo nessa ferida, denunciando o pouco interesse do nosso modernismo pela arte africana.

Por isso, se se quisesse falar a sério de devolução e restituição, em relação às formas mais evidentes de exploração e extractivismo do colonialismo português, porque não atacar directamente as condições materiais da investigação histórica, sobre as quais a memória das nações africanas tem de ser construída? E, a este respeito, que melhor objecto poderia existir do que a rica biblioteca sobre África e a escravatura construída pelo Daniel ao longo da sua longa vida?

Depois de termos devorado uma quantidade de queijo, pão e vinho tinto, fomos para a mesa. A conversa tomou o rumo inevitável da Guerra na Ucrânia. Maria mostrou-se mais reservada nas críticas ao Putin do que o seu companheiro. Senti-me, aliás, bastante alheado e até pouco informado. Foi, então, que os tais amigos que escrevem a metro, como eu, passaram a medir os seus conhecimentos, em função dos livros e artigos que andavam a ler. O companheiro de Maria foi buscar uma pilha de livros que comprara, para nos impressionar a todos. Não conhecia nenhum, apesar de, no início da guerra, ainda me ter procurado documentar para espetar duas ou três farpas nas visões de Boaventura de Sousa Santos e Miguel Sousa Tavares. A questão em que coincidimos era a de saber por que razão e com que bases a esquerda comunista continuava a dizer que a Ucrânia era nazi e, por isso, a Rússia de Putin podia fazer-lhe uma guerra justa e legítima.

Às tantas, procurei mudar o rumo da conversa e voltar a pôr o convidado especial de Maria no centro das atenções. Os meus amigos que escrevem a metro são, às vezes, pouco atenciosos e demasiado umbilicais. Uns narcisos, cada um à sua maneira, com quem reúno todos os sábados na Feira da Ladra. Gosto deles assim, mas conheço- os de ginjeira e sei que não se lhes pode dar muita corda. Por isso, para fugir ao estereótipo dos homens que não falam de afectos, perguntei ao nosso convidado como ia a sua vida sentimental.

Na casa dos cinquentas, somava dois casamentos, dos quais teve um filho de cada. Do primeiro filho, já a trabalhar, só falou de raspão. A sua preocupação era o pequeno. O problema tinha começado depois do seu nascimento, quando a sua segunda e muito amada mulher se concentrou na criança e se afastou dele. Ainda esperou que as coisas se compusessem, que a cumplicidade e a atracção voltassem. Insistiu, aguentou, voltou atrás várias vezes, mas percebeu que o fogo estava extinto e não havia nada a fazer.

Toda esta descrição da vida íntima, partilhou-a connosco com uma serenidade e com uma tristeza dignas. Como eu nunca tinha visto, acrescento. Confessou, também, ser homem de família e não um aventureiro, para fugir ao lugar-comum do homem africano. Talvez, por isso, quando conheceu aquela que poderá vir a ser a sua terceira mulher, ficou muito perturbado por as coisas terem corrido mal.

Conhecera-a em Lisboa, onde se envolveram intensamente. Ela dispôs-se a ir viver e trabalhar na sua cidade. Tentaram uma primeira vez, mas as coisas não correram bem e desistiu. Tudo porque se apercebeu que, todos os dias, ele tinha de passar um par de horas em casa da sua ex-mulher a ajudar o filho nos trabalhos de casa. Sem sequer disputar que a prioridade da vida dele deveria ser o rapaz, o que ela não poderia tolerar era a ligação do companheiro à casa da sua ex-mulher. Por isso, ao fim de quinze dias, fez as malas e zarpou.

Neste momento, a pretexto de uma viagem de trabalho a Portugal, por causa do tal livro, o que ele mais queria era reatar essa relação. Só pensa em convencê-la a tentarem de novo e ir avante com o projecto de ela o acompanhar de volta à sua terra.

Mais do que a história que aqui reproduzo, o que me impressionou foi a tristeza genuína que nele senti pelos desencontros do passado, acompanhada da evidente serenidade de quem sabe de novo amar. No fundo, para além das suas notórias capacidades como escritor, são esses sentimentos da vida – vivida com intensidade – que fazem grande este homem, que teve a coragem de se abrir connosco. Uma lição de sabedoria, que poucos sabem dar. Abracei-o, na despedida, na esperança de que venha a ser meu amigo.

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.