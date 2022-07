Saiba mais detalhes sobre o programa da edição deste ano.

Schuerberfouer

A maior feira popular do Grão-Ducado está de volta em agosto

A maior e mais antiga feira popular do Luxemburgo e arredores regressa ao Glacis já no próximo mês. Dois anos depois e devido à pandemia, a Schueberfouer volta ao formato inicial.

A inauguração oficial do evento está marcada para 19 de agosto, às 17h, no parque de estacionamento do Glacis, em Limpertsberg, onde a feira ficará instalada até dia 7 de setembro.

De acordo com a City, a revista oficial da cidade do Luxemburgo, o programa da edição 2022 da "Fouer" retoma o formato de 2019, pré-pandemia, no que toca às atrações e stands, estando previstas algumas novidades que deverão ser desvendadas em breve.

Quanto à restauração, a revista adianta que os visitantes poderão contar com uma dezena de restaurantes no local. Sobre o programa, já são conhecidas as datas de alguns dos momentos clássicos da feira.

Schueberfouer a preto e branco. A feira popular que se realiza desde 1340 Sabia que a Schueberfouer chegou a realizar-se no local que é hoje a Cidade Judiciária na capital? Relembramos a história do evento que se realiza desde há vários séculos no Luxemburgo.

O Dia dos Burgomestres – em que os líderes autárquicos servem à mesa – acontece a 23 de agosto, ao passo que o Dia da Família está marcado para 24 de agosto e o Dia das Rainhas para 25.

No dia 7 de setembro, entre as 12h e as 20h, as atrações custam metade do preço. A edição 2022 da "Fouer" fecha as portas no dia 8 de setembro, por volta da 1h da madrugada. O encerramento volta a ser assinalado com o tradicional espetáculo de fogo de artifício.

E para quem não conhece ou não é fã deste tipo de evento, Patrick Goldschmidt, vereador responsável pelo Serviço Espaço Público, realça que a Schueberfouer "é muito mais do que uma feira popular". "São inúmeras memórias que se criam, em família, entre amigos, em torno das atrações", diz o vereador citado pela revista.



