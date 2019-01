Um novo eclipse total da Lua acontece na noite de 20 para 21 de janeiro deste ano. Fenómeno só volta a acontecer em 2022.

A 21 de janeiro ponha os olhos no céu

Os amantes de astrologia têm mais uma oportunidade para olhar os céus este mês. Na noite de 20 para 21 de janeiro acontece mais um eclipse total da Lua, que poderá ser visto em quase toda a Europa, no continente americano e no oeste de África. Os especialistas referem que esta será uma "Super Lua de Sangue", já que este satélite estará no seu ponto mais próximo da Terra, na órbita de janeiro.

O fenómeno pelo qual a Terra se alinha com o Sol e a Lua posicionando-se no meio de ambos, poderá ser visto a olho nu na Europa, incluindo o Luxemburgo. Segundo o sítio da internet Time and Date o fenómeno está previsto começar às 05:41 e atingirá o ponto máximo às 06:12 da manhã no Grão Ducado. O eclipse total terminará uma hora depois, às 06:43. Já no continente americano, o fenómeno só se dará ao início e a meio da madrugada.

Segundo a agência de notícias AFP o eclipse total durará cerca de uma hora, e a Lua assumirá uma tonalidade vermelha. De acordo com os especialistas ouvidos pela agência, não será necessário usar óculos especiais para observar o fenómeno, visto que a luz emitida não é transmitida diretamente para Lua, mas antes constitui um reflexo do Sol.

O próximo eclipse total da Lua visível na Europa acontece apenas a 16 de maio de 2022. Pelo meio ocorrerão vários eclipses parciais.

