22-2-22. Hoje é o dia mais supersticioso do século

Paula SANTOS FERREIRA Para os supersticiosos este é um dia mágico e poderoso, por isso, hoje celebram-se muitos casamentos e eventos especiais. As explicações dos astrólogos e da numerologia.

Esta terça-feira dia 22 de fevereiro de 22 representa uma capicua, um número que se pode ler de frente para trás e vice-versa. A magia, para os supersticiosos começa aqui, já que no calendário são dias muito raros. O próximo será mesmo só daqui a um século, a 12-12-2121.

Depois, em numerologia a soma de todos os dois da data, resulta num número universal, muito auspicioso e poderoso, o três [22+2+2(0)22 = 12, ou seja, 1+2=3].

"Hoje certamente serão celebrados casamentos no Luxemburgo porque as pessoas acreditam que esta data lhes trará felicidade", estima ao Contacto a astróloga Viviane com consultório no Luxemburgo.

Pelo mundo, há igualmente muitos casais a oficializar esta terça-feira a sua relação. Um dia atípico mas escolhido por residentes que acreditam no poder dos astros e dos números. Aliás, Las Vegas, nos EUA, deverá bater hoje mesmo o recorde de casamentos, estimam as autoridades. Os americanos até batizaram a data como "Twosday" – uma junção de 'twos + day' - dia dos dois e 'tuesday', terça-feira.

No resto dos EUA, são muitos os noivos a trocar alianças neste dia, havendo também restaurantes, bares e hotéis com promoções especiais. Também na Ásia, em Singapura, pelo menos 500 casais vão dizer o sim nesta terça-feira mágica, um número nove vezes superior ao normal de casamentos num dia, segundo o jornal South China Morning Post.

Mesmo algumas celebridades acreditam nesta data capicua, como o músico Kanye West, que lança esta tarde o seu novo álbum "Donda 2".

Ao mesmo tempo, há hotéis e restaurantes com promoções para esta noite, até porque o momento alto acontecerá às 22h22 deste dia 22-2-22.

Para a astrologia algo de muito relevante acontece hoje nos céus afetando os Estados Unidos. "É o dia em que o planeta Plutão regressa ao ponto de partida, à posição em que estava aquando da assinatura da declaração de independência, em julho de 1776 e isso terá mpacto na atualidade dos EUA", explica a astróloga Viviane, da Astro-Flora. Como a América é um país relativamente jovem, nunca houve tal regresso de Plutão ou o início de um novo ciclo de Plutão, associado à transformação e ao poder, o que reforça ainda mais a importância desta viagem de aproximadamente 247 anos.

Significado da data

Nesta terça-feira, a Lua está também no signo Escorpião e o Sol em Peixes, o que significa que as crianças nascidas neste dia serão "pessoas muito intuitivas e com um carácter intenso e profundo".

E a real importância da data está, de facto, na leitura dos números, vinca Viviane. Embora não seja numerologista explica que a soma dos números que compõe a data revela um "número muito poderoso".

Começando pelo significado do número dois. "A energia do número dois está relacionada à parceria, paciência e diplomacia, equilíbrio, sensibilidade e colaboração", explica a Ann Perry, especialista em numerologia ao "Washington Post". Algumas pessoas mais supersticiosas até se referem a esta data sequencial de dois como os "números dos anjos".

Depois há ainda outro "número mestre": o três, pela soma de 22+2+(2(0)+22) que é igual a 12; e posteriormente 1+2 é igual a 3. "22 de fevereiro de 2022 é na verdade um dia universal de três", vinca Ann Perry, salientando que este número é importante e um convite para nos expressarmos.

"Esta soma resultando no 3, significa um novo começo e uma maior comunicação e relacionamento. Essa é uma ferramenta muito poderosa", indica Celtic Seer, também especialista em numerologia ao New York Post.

Na numerologia, o número três é dos mais perfeitos e dos melhores "ascendentes" que se pode ter. É o número das pessoas extrovertidas, criativas e espirituosas.



Ao nível do corpo humano, está relacionado com o cérebro, com a criatividade, comunicação e relacionamento. É ainda o número do otimismo e da positividade. Diz a numerologia que quem nasce sob os auspícios do número três persegue os seus sonhos e paixões.

Equinócio de outono. Astrologia, rituais e tradições O equinócio de outono, ou Mabon, é celebrado esta quarta-feira, dia 22 de setembro, às 21h20 (do Luxemburgo) em todo o hemisfério norte.

Na numerologia chinesa o dia de hoje é o grande "dia do amor" e só daqui a 220 anos se volta a repetir.

Quanto às próximas datas capicuas, depois de 12-12- 2021, segue-se a de 30-03-3030, no milénio seguinte e se o calendário se mantiver igual.

Por isso, se acredita na influência dos astros e no poder dos números, desfrute do dia de hoje e brinde a esta data tão rara.

