2021 tem quatro fins de semana prolongados e uma possibilidade de ponte

Diana ALVES Com 2020 a chegar ao fim, é tempo de fazer a análise da praxe ao calendário do próximo ano. O ano novo traz quatro fins de semana prolongados e uma possibilidade de ponte no Luxemburgo.

O primeiro fim de semana prolongado é já o primeiro do ano, com o Dia de Ano Novo (1 de janeiro) a calhar numa sexta-feira.

Como sempre, quem não trabalha nos feriados e fins de semana terá direito a três dias de descanso consecutivos por altura da Páscoa, sendo que em 2021 a Segunda-feira de Páscoa – feriado no Luxemburgo – será celebrada a 5 de abril. Já a Segunda-feira de Pentecostes calha a 24 de maio.

O quarto fim de semana prolongado acontece na reta final do ano, com o Dia de Todos os Santos (1 de novembro) a calhar numa segunda-feira. O feriado da Ascensão (21 de maio) também poderá dar azo a um fim de semana alargado, já que calha numa quinta-feira.

Em 2021, cinco dos 11 feriados do Luxemburgo calham num sábado ao domingo. É o caso do 1.º de Maio (sábado), do Dia da Europa, a 9 de maio (domingo), do Dia da Assunção, a 15 de agosto (domingo) e dos dias de Natal, 25 e 26 de dezembro (sábado e domingo, respetivamente).

Já o 23 de junho, dia da celebração do aniversário do Grão-Duque, será comemorado a meio da semana, numa quarta-feira.



