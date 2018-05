O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, é ouvido esta terça-feira, 22 de maio, à porta fechada no Parlamento Europeu, em Bruxelas. A utilização dos dados pessoais de milhões de utilizadores da rede social, depois do escândalo Cambridge Analytica, será o tem dominante da conversa.

Zuckerberg hoje no Parlamento Europeu para explicar uso de dados pessoais

O criador da rede social Facebook será ouvido esta terça-feira, 22 de maio, numa audição à porta fechada. O escândalo com a Cambridge Analytica será ponto essencial e incontornável.

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, é ouvido esta terça-feira, 22 de maio, à porta fechada no Parlamento Europeu, em Bruxelas. A utilização dos dados pessoais de milhões de utilizadores da rede social, depois do escândalo Cambridge Analytica, será o tem dominante da conversa.

O encontro de Zuckerberg com os líderes dos diferentes grupos políticos no Parlamento Europeu, a realizar-se na parte da tarde, tem como propósito perceber o que o fundador do Facebook pretende fazer para “defender os cidadãos europeus” antes das próximas eleições europeias, como sublinhou o presidente do PE, Antonio Tajani.

“Queremos saber o porquê de o Facebook ter decidido pôr na mesa o nome dos cidadãos europeus e pretendemos perceber o que vão fazer antes das eleições europeias. É um debate muito importante, queremos saber a história e o que querem fazer nos próximos meses para defender os cidadãos europeus”, elucidou o presidente do PE.

O Facebook precisou que a reunião no PE será uma ocasião para “dialogar, escutar os pontos de vista (dos eurodeputados) e mostrar medidas” tomadas pelo gigante da internet “para melhor proteger a vida das pessoas”.

Depois de Bruxelas, na quarta-feira Mark Zuckerberg será recebido em Paris pelo Presidente da França, Emmanuel Macron, juntamente com cerca de 50 dirigentes de grandes empresas.

Esta visita à Europa do fundador do Facebook é organizada alguns dias antes da entrada em vigor, a 25 de maio, do novo regime europeu sobre a proteção de dados, que obriga os operadores a ajustarem os seus termos de utilização para os europeus.

Em abril, Zuckerberg foi ouvido no Congresso dos Estados Unidos sobre o caso Cambridge Analytica, que trabalhou para a campanha presidencial de Donald Trump, em 2016, usando dados de dezenas de milhões de utilizadores do Facebook.

Além desta rede social, Twitter e Google também foram acusadas de deixar proliferar interferências russas, visando manipular a opinião pública norte-americana.