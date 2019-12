É mais uma polémica deste zoo dos horrores, em Moselle, que está a ser acusado de atrocidades e maus tratos para com os animais.

Zoo Amnéville: Urso Olaf morreu e quiseram largá-lo num aterro de lixo

Olaf era uma das estrelas do Jardim Zoológico de Amnéville, entre as crianças, mas nem assim teve a despedida que merecia.

Ao fim de 31 anos o grande e simpático urso polar faleceu num dia de grande calor, a 27 julho de 2018, e a direção do zoo para poupar dinheiro no centro onde desmancham os cadáveres dos bichos selvagens, decidiu largá-lo no aterro de resíduos domésticos, em Aboncourt, como denuncia a rádio francesa France Bleu Lorraine.



Esta é mais uma polémica a juntar a todas reunidas numa investigação realizada por esta rádio sobre a crueldade para com os animais e irregularidades cometidas pela direção deste zoo, divulgadas na semana passada, e que o Contacto noticiou.

O aterro recusa o cadáver de Olaf

Uma empresa de transporte de Rombas foi chamada para levar o cadáver de Olaf para aquele aterro, a 21 km de distância, como confirma France Bleu o motorista da empresa que fez a viagem.

Só que chegados lá os funcionários notaram o “cheiro forte” que emanava do bicho morto que já se começava a decompor”, recorda o motorista. “Fazia um calor enorme” e quando descobriram o que carregamos consideraram a situação “um horror”. Obviamente, não foram autorizados a deixar lá o corpo do bicho, pois aquele local não está indicado para tal.

Cadáver de volta ao parque



A empresa que gere o aterro confirma à rádio a tentativa do zoo: “Recusámos um cadáver a 27 de julho de 2018 e denunciámos o caso às autoridades”.

De novo com o Olaf na carrinha da empresa de transportes o bicho é levado de volta ao Zoo de Amnéville.

Qual terá sido o destino final de Olaf? Inicialmente, um funcionário terá contado que Olaf havia sido "cortado" aos pedaços e enterrado no parque, mas a verdade é que o seu cadáver foi para um centro adequado de decomposição destes animais. De acordo com informações obtidas pela rádio francesa as autoridades encontraram documentos administrativos como prova.

Leão morto levado para aterro

A tentativa de deixar o Olaf naquele aterro de lixo doméstico não correu bem, contudo, uma outra funcionária do zoo desconfia que aquele foi o destino de outros animais, incluindo um “leão morto”.

A mesma empresa de transportes de Rombas contou que foi contratada várias vezes, pelo zoo, para ir descarregar “lixo doméstico a Aboncourt”, e não sabe se por vezes não terá levado cadáveres. “Não passamos o tempo a ver o que levamos”, dizem.

Um funcionário de Amnéville recorda ao France Bleu Lorraine que, em 2018 o parque foi alvo de uma enorme restrição económica decidida judicialmente, pelo que “tivemos de economizar em todas as áreas, nomeadamente no centro de desmanche dos animais mortos”.

Os casos denunciados sobre os maus tratos a animais, ilegalidades quanto a despejos de resíduos tóxicos na floresta são tão graves que o tribunal de Metz já convocou o diretor do Zoo, Michel Louis para uma audiência, no próximo dia 18. E a Liga dos Animais francesa já lançou a petição 'Condene a crueldade para com os animais', que pode assinar aqui, relativa a este zoo.



Em fevereiro, Michel Louis, o diretor do parque irá a também a tribunal responder por 200 queixas feitas por trabalhadores que envolvem desde chantagem, acusações de assédio, a demissões sem justa causa, e salários excessivos pagos a alguns funcionários.



