Xavier Bettel viaja até ao Porto para discutir questões sociais da UE

Henrique DE BURGO Xavier Bettel vai debater com os seus homólogos europeus a implementação do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que inclui questões sociais relacionadas com a pandemia covid-19.

O primeiro-ministro vai estar esta sexta-feira e sábado na cidade do Porto. Xavier Bettel vai participar na cimeira sobre questões sociais e na reunião informal de chefes de Estado ou de Governo da União Europeia (UE).

Na sua agenda, o governante marca hoje presença na Cimeira Social do Porto (na Alfândega do Porto), ponto alto da presidência portuguesa do Conselho da UE, que visa definir a agenda social da Europa para a próxima década.

No sábado, o primeiro-ministro participa ainda no Conselho Europeu informal, no Palácio de Cristal. Xavier Bettel vai debater com os seus homólogos europeus a implementação do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que inclui questões sociais relacionadas com a pandemia covid-19.



