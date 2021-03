Primeiro-ministro recordou que estava previsto a chegada de 9 mil doses esta semana mas que esse número ficou pelas 6 mil.

Xavier Bettel preocupado com incumprimento nas entregas de vacinas

Durante a conferência de imprensa desta tarde, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, ao lado da ministra da Saúde, Paulette Lenert, foi questionado sobre o plano do Governo central alemão de distribuir semanalmente testes rápidos e gratuitos aos cidadãos.

De acordo com Bettel, os testes rápidos em questão são realizados pelos próprios cidadãos, sem acompanhamento médico. Afirmou que não excluiu a distribuição gratuita de testes mas recordou que questão da responsabilidade pessoal não pode ser esquecida e lembrou que o Governo distribuiu máscaras, pois havia provas de que ofereciam proteção e que estão a procurar opções para os testes.

Já sobre as vacinas, Bettel afirma que existem planos para abrir centros de vacinas aos domingos, se as entregas acordadas tiverem lugar em abril. O primeiro-ministro sublinhou mesmo que estava prevista uma entrega de 9 mil doses para esta semana que, afinal, será de apenas 6 mil. Isto torna extremamente difícil a elaboração de um calendário de vacinas, alertou. Por vezes o Governo é informado apenas com 24 horas de antecedência.



