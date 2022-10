O encontro durou pouco mais de meia hora.

Sociedade 2

Vaticano

Xavier Bettel ofereceu doces do Luxemburgo ao Papa Francisco

Henrique DE BURGO O encontro durou pouco mais de meia hora.

O primeiro-ministro e ministro dos Assuntos Religiosos, Xavier Bettel, foi recebido no sábado pelo Papa Francisco, em audiência privada.

Durante a troca de presentes, Xavier Bettel ofereceu ao Sumo Pontífice alguns produtos de confeitaria do Luxemburgo e recebeu uma obra de arte em bronze com a inscrição "Amare Aiutare" (Amar Ajudar).

Segundo o site de notícias Vatican News, o encontro durou pouco mais de meia hora.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Foto: Facebook Xavier Bettel

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Facebook Xavier Bettel Xavier Bettel e o Cardeal Pietro Parolin. Foto: Vatican Media Divisione Foto

Durante a conversa, os dois líderes falaram sobre a paz. Depois, Xavier Bettel esteve reunido com o cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado da Santa Sé, com quem abordou os temas da guerra na Ucrânia, a assistência aos refugiados e as relações entre a Igreja e o Estado.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.