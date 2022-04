A medida surge no momento em que a cidade chinesa enfrenta o maior pico de casos de covid-19 desde o início da pandemia.

Xangai estará a separar crianças com covid-19 dos pais para travar pico de casos

As autoridades de Xangai defendem uma medida controversa para travar a nova vaga de contágios de covid-19. As autoridades aceitam separar as crianças com covid-19 dos pais e colocadas em instituições especializadas, numa altura em que 25 milhões de pessoas estão confinadas. A capital económica da China é atualmente o epicentro do pior surto de covid-19 na China desde o início de 2020, ligado à variante Omicron.

O Ministério da Saúde anunciou esta segunda-feira que há mais de nove mil novos casos positivos em Xangai - 95% dos quais assintomáticos. Estão a ser testados todos os residentes.

Qualquer pessoa que dê positivo, mesmo que esteja assintomática, é isolada das pessoas que não estão infetadas. As autoridades de Xangai confirmaram na segunda-feira que esta medida também se aplicava às crianças. "Se um dos pais também estiver infetado, ele ou ela pode acompanhar a criança e cuidar dela" num local dedicado "onde serão tratados", disse Wu Qianyu, funcionário municipal de saúde, citado pela AFP.

Mas "se os membros da família não cumprirem as condições de acompanhamento", ou seja, não forem eles próprios infetados, "as crianças serão separadas dos seus pais", disse Qianyu. As crianças com mais de sete anos são colocadas em centros de quarentena e as que têm menos, se estiverem sozinhas, serão cuidadas em centros de saúde pública (que supostamente são mais confortáveis).

Vídeos não verificados nas redes sociais mostram crianças desacompanhados no que parece ser uma instalação de quarentena.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A medida levantou críticas nas redes sociais. Os pais têm de "satisfazer as condições" para acompanhar os seus filhos? Disparate! É apenas um direito básico", disse um utilizador da rede social Weibo. "Os serviços de saúde de Xangai são desumanos", disse outro. "Se eu fosse pai, seria infetado de propósito para poder acompanhar o meu filho", lê-se num comentário.

A frustração aumenta em Xangai devido ao fracasso das autoridades em combater o actual surto. O Ministério da Saúde esta segunda-feira que, pelo segundo dia consecutivo, foram comunicados mais de 13.000 novos casos positivos na China - níveis não vistos desde fevereiro de 2020.

