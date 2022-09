Autarquia já pediu desculpas pelo sucedido e está a investigar.

Insólito

Wormeldange. Filme pornográfico projetado na praça pública

Susy MARTINS Autarquia já pediu desculpas pelo sucedido e está a investigar.

Os habitantes de Wormeldange depararam-se com um cenário insólito no domingo passado. Um filme pornográfico foi transmitido no painel de publicidade digital mesmo em frente ao edifício da autarquia.

Ao que tudo indica, a projeção durou toda a noite, tendo o painel sido apenas desligado na manhã de segunda-feira.

A situação foi confirmada pela autarquia de Wormeldange que já pediu desculpas pelo sucedido. Numa publicação nas redes sociais, a autarquia explica que o sistema foi pirateado por indivíduos que ainda não foram identificados.

A comuna refere que recorreu a um serviço externo para apurar o sucedido, e já tomou medidas para que um episódio semelhante não se volte a repetir.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.