Os utilizadores não conseguiam enviar mensagens ou aceder à aplicação na manhã desta terça-feira. Entretanto, o problema foi resolvido, assegura o grupo Meta.

Após horas com problemas, Whatsapp volta a funcionar

(Notícia atualizada às 12 horas)

Uma interrupção global afetou o sistema de mensagens WhatsApp na manhã desta terça-feira. Entretanto, o grupo norte-americano Meta (antigo Facebook), do qual a aplicação faz parte, garantiu ter resolvido o problema.



"Sabemos que as pessoas tiveram hoje dificuldade em enviar mensagens no WhatsApp", disse um porta-voz do grupo Meta à AFP. "Resolvemos a questão e pedimos desculpa por qualquer inconveniente".

O site de referência DownDetector.com registou durante a manhã vários milhares de relatos de utilizadores, que indicavam que o Whatsapp estava com problemas desde as 9h17, hora da Europa Central.

De acordo com relatos nas redes sociais, os utilizadores não conseguiam enviar mensagens ou aceder à aplicação.



Para alguns utilizadores, contudo, o serviço parecia ter sido restaurado por volta das 10h50 (hora no Luxemburgo), mas persistiram dificuldades no envio e receção de mensagens.

O grupo Meta, que sofreu uma interrupção maciça sem precedentes no ano passado, confirmou horas depois a falha mundial no Whatsapp, assegurando que estava a trabalhar para restaurar o serviço "o mais rapidamente possível".

A causa da avaria ainda não foi especificada.

No Twitter, a hashtag #whatsappdown foi uma das tendências mais populares no mundo.

O WhatsApp, que ultrapassou dois mil milhões de utilizadores em todo o mundo em fevereiro de 2020, é um dos serviços de mensagens gratuitas mais populares do mundo.

Falha gigantesca

Os utilizadores do Twitter brincaram com a falha do sistema de mensagens instantâneas, prevendo que aquela rede social tiraria partido do corte e veria um aumento das ligações ao longo das próximas horas.

E no Instagram (grupo Meta), vários milhões de mensagens mencionaram a falha com a hashtag #whatsapp.

Os serviços do grupo Meta, as redes sociais Facebook e Instagram, assim como os sistemas de mensagnes WhatsApp e Messenger, já sofreram uma falha gigantesca sem precedentes no ano passado.

A duração e a escala da interrupção de quatro serviços utilizados por milhares de milhões de pessoas tornou-o num incidente de tal forma grave, que a Downdetector o identificou como o "maior de sempre" para o gigante das redes sociais.

O Facebook reconheceu na altura que o incidente foi causado por um erro da sua parte e não a um problema técnico.

