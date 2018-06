A web-série sobre enigmas matemáticos feita por professores e alunos do liceu francês Vauban, Code Siegfried, já está online.

Web-série escolar com protagonista português já está online

Henrique DE BURGO A web-série sobre enigmas matemáticos feita por professores e alunos do liceu francês Vauban, (em Limpertsberg, na capital) Code Siegfried, já está online.

Este projeto escolar, que tem como principal objetivo “aproximar a matemática dos alunos e do público em geral”, conta com a participação de um aluno português, Xavier Silva (no papel de Arthur), que contracena com “Lola”.

Os dois protagonistas levam a cabo uma misteriosa investigação que acaba por envolvê-los numa escura trama política, entre códigos secretos e a história do Luxemburgo.



Os dois primeiros episódios já podem ser vistos no site codesiegfried.com e o terceiro vai estar disponível ainda esta semana, garantiu ao Contacto o mentor do projeto, François Colin.



“Esta semana vai estar disponível o terceiro episódio e a cada semana vai sair outro”, disse o professor francês de matemática que trocou a cidade do Porto pelo Luxemburgo em 2014.

Xavier Silva sempre gostou de “representar e tocar em palco". Mas esta é a primeira experiência cinematográfica. Foto: Ralph Hermes

Ao todo, são sete episódios de dez minutos cada, que terminam com um enigma matemático que é preciso decifrar para dar continuidade ao episódio seguinte.



O projeto demorou dois anos até a estreia, no início deste mês. “Foi uma boa experiência para professores, alunos e pais porque, além do cinema, conseguimos ensinar e aprender a Matemática de uma outra maneira. Apesar do trabalho que deu durante dois anos, foi tudo positivo e muito motivador”, conta François Colin.



A ideia da web-série nasceu na cidade do Porto, onde François Colin foi professor de matemática no liceu francês da cidade Invicta, entre 2000 e 2012.



Além da web-série, o projeto inclui ainda um livro, em francês, que conta a história desta iniciativa cinematográfica, complementada com exercícios matemáticos. O livro pode ser comprado através do contacto disponibilizado no site code.siegfried.com.