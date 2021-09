A nuvem vulcânica pode chegar ao Grão-Ducado na tarde de sábado, mas não deve haver motivo para alarme.

Vulcão Cumbre Vieja

Canárias. Nuvem vulcânica pode chegar ao Luxemburgo

A nuvem provocada pela erupção vulcânica em La Palma, que dura há quase uma semana, está a alastrar-se à Europa Central.

A erupção na ilha no Atlântico terá em breve um impacto na Europa Central e, por conseguinte, também no Luxemburgo, mas deverá ser reduzido. No caso, a nuvem vulcânica, compostas por cinzas e partículas de enxofre, podem chegar ao país transportadas por correntes de ar. A nuvem pode chegar ao Grão-Ducado no início da tarde de sábado, a partir das 14h, segundo as previsões.

O serviço de observação Copernicus, da União Europeia, adianta que o impacto na qualidade do ar ao nível do solo será provavelmente muito pequeno. Espera-se que as partículas viajem a uma altitude de cerca de cinco quilómetros sobre a região. A maior parte do dióxido de enxofre estaria, portanto, na atmosfera mais elevada A nuvem pode ser visível como uma leve névoa no céu.

O Ministério do Ambiente, que é responsável pela qualidade do ar, ainda não emitiu um aviso para o fim-de-semana.

O que sucede quando a lava do vulcão entra no mar? Um cenário apocalítico O rio de lava do Cumbre Vieja em erupção em La Palma está a dirigir-se para o oceano deixando um rastro de destruição. Mas os especialistas alertam que o pior está para vir: o contacto da magma com a água salgada vai originar explosões, desabamentos e nuvens tóxicas.

Atualmente, o vulcão Cumbre Vieja expele entre 6.000 e 11.500 toneladas de dióxido de enxofre na atmosfera todos os dias, segundo o Instituto Vulcanológico das Canárias (Involcan).









O Plano de Emergências Vulcânicas das Canárias (Pevolca) aumentou o nível de emergência de 1 para 2 e ordenou ao início da tarde desta sexta-feira a evacuação de três municípios devido a uma "intensificação do fenómeno explosivo" e "aumento do alcance do material vulcânico".

