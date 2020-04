Multas podem chegar até aos 30.000 euros.

Voyeurismo poderá ser punido até dois anos de prisão

Multas podem chegar até aos 30.000 euros.

O projeto-lei dos democratas cristãos (CSV) contra os comportamentos de voyeurismo, apresentado por Gilles Roth, foi discutido ontem na Câmara dos Deputados, assim como uma série de sanções contra pessoas que invadem a privacidade de outros com ou sem motivações sexuais.

O L’Essentiel avança que as infrações serão incluídas no código penal e implicarão penas que vão de dois meses a dois anos de prisão, com multas que podem chegar aos 30.000 euros.

A divulgação de imagens voyeuristas também será punida e a lei tem boas hipóteses de ser aprovada, tendo conquistado o apoio da maioria dos deputados e da ministra da Justiça, Sam Tanson.

Gilles Roth abordou o problema após uma notícia no final do verão de 2017, em que um indivíduo filmou impunemente durante cinco anos debaixo das saias de mulheres em autocarros entre a Gare do Luxemburgo e Kirchberg.

Na altura não foi possível avançar com o processo uma vez que havia um vazio jurídico sobre a questão. Ou seja, filmar por debaixo das saias num local público não era proibido à luz da lei. Um vazio que será finalmente preenchido.

