O conflito está em escalada e não tem fim à vista.

Votação do acontecimento mundial do ano: Guerra EUA e China (16% dos votos)

Numa altura em que Pequim assume uma política externa assertiva, visando converter a China numa superpotência global até meados deste século, Washington passou a apostar numa estratégia de contenção das ambições chinesas.

Referências a uma nova Guerra Fria são agora comuns nos dois países. Este mês, pela primeira vez, a China foi destacada numa declaração conjunta da NATO: “A crescente influência da China e a sua política externa apresentam oportunidades e desafios que precisamos de enfrentar juntos como uma Aliança”, lê-se.

Segunda maior economia do mundo, a seguir aos EUA, a China deverá passar para primeiro lugar, com base no crescimento da sua população. Prevê-se que ultrapassará os EUA em termos nominais, durante a década de 2030.

Durante muito tempo aparecia apenas como fabricante de contrafação barata e produtos de baixa qualidade, a China passou também, nos últimos anos, a rivalizar com os EUA no setor tecnológico, incluindo no desenvolvimento de Inteligência Artificial ou redes de quinta geração (5G).

“A tecnologia está no centro das mudanças na relação entre a China e o mundo”, esclareceu recentemente, num relatório, a consultora McKinsey.

Mas o sucesso económico, no caso chinês, não foi acompanhado de liberalização política: a emergência do país implica hoje uma nova ordem mundial, moldada por um sistema político e de valores profundamente diferentes daqueles cultivados pelo dito ocidente democrático.

É com este pano de fundo que se desenrola a guerra comercial entre os dois países, com os governos dos dois países a imporem taxas alfandegárias sobre centenas de milhares de milhões de dólares de bens importados um do outro, numa guerra comercial que se prolonga desde o verão de 2018.

