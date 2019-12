Há uma tempestade que parece assolar o planeta. Chile, Haiti, França, Colômbia, Catalunha, Irão, Líbano, Sudão, Hong Kong, Bolívia, um pouco por todo o planeta as multidões saem à rua. Os seus motivos não parecem iguais, mas o seu descontentamento profundo parece comum.

Votação do acontecimento mundial do ano: As multidões que abalam o mundo (71% dos votos)

Há uma tempestade que parece assolar o planeta. Chile, Haiti, França, Colômbia, Catalunha, Irão, Líbano, Sudão, Hong Kong, Bolívia, um pouco por todo o planeta as multidões saem à rua. Os seus motivos não parecem iguais, mas o seu descontentamento profundo parece comum.

No meio à multidão, Ansen Leung já só consegue distinguir os gritos. A sua audição tem se deteriorado nos últimos anos, mas ao contrário do pai, de quem herdou esse problema, ele recusa-se a comprar um aparelho auditivo made in China: “Não vou colocar um produto de baixa qualidade no meu corpo”, diz o ativista de Hong Kong de 27 anos.

Está vestido todo de preto e com uma máscara de proteção contra gás – uma espécie de dress code que usam os milhares de manifestantes reunidos no Centro de Hong Kong –, vai descendo a rua a gritar: “democracia!”, “libertem Hong Kong!”, “fora, Carrie Lam! [a presidente do governo local ]” Por causa da máscara, sua voz soa abafada e distante, mas não menos potente.

Os universitários catalães tomaram as ruas das cidades depois da sentença da justiça espanhola aos líderes independentistas presos por organizarem o referendo pela independência. Encerraram as faculdades, promoveram greves e participaram nos cortes de estradas.

Teresa estuda jornalismo e tem 20 anos, transporta um cartaz que garante: “quando a tirania é a lei, a revolução é a ordem”. Aos jornalistas explica que defende a ocupação da reitoria. “Para romper imediatamente de uma forma pacífica a normalidade”, e conclui: “Sendo a universidade um espaço para criar pensamento crítico, acreditamos que numa situação tão excepcional temos a obrigação de nos posiocionarmos”.

“Saí para a rua a manifestar-me e, cinco minutos depois, eles já me tinham acertado. Um polícia saiu da formatura com uma espingarda. Eu olho para ele e ele dispara”, diz Diego Foppiano, um dos mais de 300 manifestantes chilenos cegados pelos disparos da polícia.

“Senti muita dor, gritei muito e perdi a consciência” depois de ser atingido por um tiro em 19 de outubro, um dia apenas após o início dos protestos, relembra Foppiano, estudante de engenharia na Plaza de Puente Alto, na capital do Chile.

No seu escritório, a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, analisa um relatório sobre esta situação: “o número alarmante de pessoas com ferimentos nos olhos ou no rosto mostra que existem razões bem fundamentadas para acreditar que as armas menos letais foram usadas de maneira inadequada e indiscriminada, em violação dos princípios internacionais”.

O governo do liberal dirigido pelo liberal Sebastián Piñera depara-se com uma onda de protestos há quase dois meses, quano milhões de pessoas saíram às ruas, em manifestações sucessivas em todo o país, questionando a privatização de serviços públicos e a desigualdade social no país. O governo mandou a polícia e a tropa para as ruas. A contragosto aceitou rever a Constituição herdada da ditadura de Pinochet, e recuar nos aumentos dos preços dos transportes. Mas nem assim muitos chilenos desistem de pedir a demissão do Presidente e do seu governo.

As ruam enchem-se de manifestantes um pouco por todo o planeta. Na Argélia, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Egito, Espanha, França, Guiné, Líbano, Haiti, Holanda, Honduras, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irão, Iraque, Reino Unido, Sudão e Zimbabué as manifestações sucedem-se.

Nas últimas semanas, os protestos espalharam-se por cinco continentes. As pessoas protestam nas cidades ricas de Londres e Hong Kong até às famintas urbes de Tegucigalpa e Cartum. As manifestações são geograficamente díspares e aparentemente heterogêneas que não parecem ter nada em comum, tirando darem-se no mesmo curto espaço de tempo.

No Irão, o anúncio de um aumento de 50% nos preços dos combustíveis desencadeou tudo. Na Alemanha, Holanda e França, os agricultores bloquearam estradas para protestar contra as regulamentações ambientais. A indignação que tem sacudido Hong Kong desde junho começou com uma proposta de legislação que permitiria extradições para a China continental. No Chile, a faísca foi um aumento no bilhete do transporte público; na Indonésia, uma violenta lei de contra os crimes; no Líbano, o anúncio de novos impostos sobre tudo, desde gasolina a chamadas pelo WhatsApp.

É verdade que alguns desses protestos foram promovidos por sindicatos e partidos de oposição, mas muitos parecem expontâneos e abrangerem muitos setores das populações que até agora não se tinham manifestado. (“Seja como a água”, como dizem os manifestantes de Hong Kong, repetindo a frase do mítico Bruce Lee.) Nenhuma aparente ideologia revolucionária os une. Nenhum partido de vanguarda os parece dirigir.

Apesar de tudo, a coincidência do momento e a explosão por todo o lado mostra que há algum traço de união. Por todo o lado campeiam as receitas de austeridade made in FMI.

Por exemplo, no Chile, depois dos transportes terem aumentado pela enésima vez, a população saiu à rua. Rapidamente, a gota de água de um aumento de 3% nos bilhetes de metro revelou uma população não apenas irritada com o facto de os custos de transporte levarem 21% do rendimento mensal de um trabalhador que ganha o salário mínimo, mas transformaram-se numa revolta contra uma democracia que manteve a Constituição da ditadura. No Chile tirando a exploração de cobre, cujos lucros garantem as reformas dos militares, o setor público está proibido de ter empresas. Não existem quase serviços públicos. Poucas horas depois de declarar estado de emergência e enviar as forças armadas para as ruas, o Presidente multimilionário Sebastián Piñera foi à TV para lembrar aos cidadãos que a “democracia estável” do Chile e a economia crescente o tornam um “verdadeiro oásis” em um continente caótico. “As práticas que sustentam a prosperidade não são populares”, observou com pena o The Economist.

O mundo produz muita riqueza, mas ela significa apenas prosperidade para uma ínfima minoria. Segundo a Oxfam, os 26 mais ricos do mundo têm tanto dinheiro quanto 3,8 mil milhões de pessoas mais pobres do planeta. O aumento das desigualdades tem tido o efeito de multiplicar as tempestades políticas na Terra.