Companhias admitem a prática para manter os "slots" (horários) nos aeroportos e alertam que a intransigência de Bruxelas cria um impacto ambiental desnecessário.

Tráfego aéreo

'Voos fantasma'. Milhares de aviões operam sem passageiros na UE

Ana Patrícia CARDOSO Há milhares de aviões a levantar voo sem passageiros na União Europeia, e fazem-no apenas para manter os "slots" (horários) nos aeroportos. Várias companhias aéreas deixaram o alerta e a Comissão Europeia está a ser pressionada para agir.

A pandemia da covid-19 causou um impacto profundo no tráfego aéreo e as companhias continuam a acusar prejuízos de milhões. Desta vez, o problema surge com a denúncia de milhares de "voos fantasma" na Europa, uma maneira de as companhias a aéreas assegurarem as faixas horárias nos aeroportos.

Entre elas, a Lufthansa admitiu que durante o inverno realizou quase 18 mil voos quase vazios com o único objetivo de conservar os direitos de descolagem e aterragem da companhia em vários aeroportos europeus. A transportadora alemã refere que poderá cancelar mais de 30 mil voos entre janeiro e março, devido às restrições sanitárias causadas pela nova variante, a Omicron. Mas admite mesmo quee seriam muitos mais, não fosse esta necessidade de garantir 'slots'.



Seguindo o exemplo, também a Brussels Airlines confirmou três mil voos praticamente vazios, durante o inverno pela mesma razão. A notícia levou a que o ministro da Mobilidade belga, Georges Gilkinet, escrevesse à Comissária Europeia dos Transportes, Adina Valean, a pedir uma redução na taxa mínima de utilização destas 'slots' de 50% para 30%, avançou a Euronews. O porquê deste pedido?

Antes da pandemia, as diretrizes europeias obrigavam as companhias aéreas a utilizar pelo menos 80% das respetivas faixas horárias de descolagem e aterragem se quisessem mantê-las na temporada seguinte.

Com o aparecimento da covid-19 e o encerramento das fronteiras, incluindo o tráfego aéreo, a UE viu-se obrigada a baixar essa percentagem para 50%. No entanto, as companhias garantem que o número continua muito elevado para um setor que ainda não recuperou do impacto destas restrições, ao longo de quase dois anos.

Outro dado relativo à intransigência de Bruxelas prende-se com o impacto ambiental que poderia ser evitado se a Comissão baixasse a quota para as empresas. "Enquanto que em quase todas as outras partes do mundo se encontraram exceções favoráveis ​​ao clima em tempo de pandemia, a União Europeia não permite isso da mesma forma", disse o diretor-executivo do Grupo Lufthansa, Carsten Spohr, em entrevista ao diário alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. "As regras de Bruxelas são prejudiciais ao clima e são exatamente o oposto do que a Comissão Europeia pretende alcançar", acrescentou.

Outras vozes juntaram-se ao protesto, como a ativista Greta Thunberg, que criticou a posição da UE numa altura em que se discute uma "emergência climática".

Comissão resiste à pressão

Por enquanto, a Comissão Europeia parece rejeitar novas medidas. "A redução geral da procura dos consumidores já se traduz numa taxa muito reduzida de 50% em comparação com as regras normais, de 80%. Essas taxas, juntamente com as exceções de não-uso justificadas, oferecem às companhias aéreas a proteção necessária para os respetivos 'slots' durante o atual período difícil de pandemia", disse o porta-voz da Comissão Europeia, Daniel Ferrie, em conferência de imprensa.

Ao que tudo indica, a Comissão Europeia mantém a intenção anunciada a 15 de dezembro de subir a taxa para 64%, a partir de 28 de março, contando com o aumento da procura de voos para o verão.





