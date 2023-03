Aumento foi de 67% em 2022.

Apenas 70 quilómetros de distância. Jatos privados fizeram 29 voos entre Luxemburgo e Nancy

Maria MONTEIRO Aumento foi de 67% em 2022.

No ano passado, o número de voos em jatos privados no Luxemburgo aumentou 67% em relação a 2021, segundo um estudo levado a cabo pela consultora ambiental holandesa CE Delft a nível europeu, e divulgado esta quinta-feira pela Greenpeace Europe.

Ao todo foram realizadas 2.767 viagens, que representaram um aumento de 98% nas emissões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera - passaram de 4,6 em 2021 para 9,1 toneladas em 2022. A subida das emissões pode ser explicada não só pelo número de voos, mas também pelas distâncias percorridas.



Segundo o estudo, os três destinos mais populares destes voos foram Genebra, Paris e Londres, cidades que poderiam ser alcançadas por comboio.

Além disso, 29 das viagens realizados foram entre o Luxemburgo e Metz/Nancy, uma distância de pouco mais de 70km.

São dados preocupantes quando comparados com o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) ou com as últimas análises do Meteolux sobre a seca registada no verão passado.



Frédéric Meys, da Greenpeace Luxembourg, lembra ao Virgule que "o crescimento alarmante dos voos em jatos privados está em total contradição com que a ciência climática nos diz, nomeadamente [a necessidade de] reduzir imediatamente as emissões de CO2 para evitar uma catástrofe total".

Rota Tires-Lisboa no topo da intensidade carbónica

O ativista sublinha que "mais de 60% do petróleo mundial é utilizado para o transporte", e que a redução da sua utilização deve começar com a "proibição de jatos privados ultra-poluentes que desperdiçam energia e nada trazem às pessoas a não ser emissões que prejudicam o clima, o ambiente e a saúde".

Além da interdição destes jatos, a Greenpeace Luxembourg defende a proibição dos voos de curta distância e a introdução de uma taxa sobre a parafina.

A tendência de crescimento dos voos em jatos privados verificou-se igualmente em Portugal, onde foram feitas 7.994 viagens em 2022, mais 81% do que em 2021. No ano passado, foram emitidas 65,32 toneladas de CO2 pelos jatos privados que saíram do país, mais 98% em relação ao ano anterior.

O percurso de 20,37km entre Lisboa e Tires registou a segunda maior intensidade carbónica na Europa, um dos indicadores avaliados pela Greenpeace.

Nesta que é a rota mais curta existente no país, foram assinalados 118 voos de jatos privados, que produziram emissões de 108,68 kg de CO2 por quilómetro

Mais de metade das viagens em 2022 foram de curta distância

A tendência crescente foi constatada de forma generalizada a nível europeu, já que o número de voos em jato privado subiu 64% entre 2021 e 2022, tendo as emissões deste gás poluente mais do que duplicado.

De acordo com a Greenpeace, mais de metade (55%) das viagens em jato privado realizadas em 2022 foram voos de curta distância, com menos de 750km. A tabela de voos em jatos privados é liderada por França, Reino Unido e Alemanha, sendo Nice, Paris (França) e Genebra (Suíça) os principais destinos.



Nos últimos três anos, foram emitidos mais de 5,3 milhões de toneladas de gás carbónico no território europeu, apesar da disrupção causada pela pandemia, das perturbações nos aeroportos e do aumento dos preços da energia e dos combustíveis.

Apesar do inquestionável caráter poluente, estas aeronaves não são atualmente reguladas pela legislação da União Europeia (UE), e apesar da crescente preocupação da instituição com o combate aos gases com efeito de estufa. Nos últimos anos, vários países começaram a exigir a sua regulamentação, como é o caso de França.

