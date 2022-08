Mais de 12 mil aviões particulares descolaram de Londres, só em julho, tendo aumentado subitamente pela Europa. Saiba quanto custa um voo privado de Paris para Mykonos.

Voos cancelados? Os ricos estão a alugar jatos privados

Mais de 12 mil aviões particulares descolaram de Londres, só em julho, tendo aumentado subitamente pela Europa. Saiba quanto custa um voo privado de Paris para Mykonos.

(Bloomberg) Enquanto a Europa enfrenta um verão de caos no tráfego aéreo, os passageiros ricos estão cada vez mais a alugar jatos particulares para evitar os cancelamentos e transtornos desta crise.



O uso de aviões privados aumentou quase um terço nos últimos meses em comparação com os níveis de pré-pandemia, o que prejudicou a capacidade dos aeroportos de Ibiza a Mykonos e provocou uma reação política em França.

Londres registrou o maior número de voos privados - mais de 12.000 em julho - enquanto Nápoles, Amsterdão e Berlim registaram os maiores aumentos no tráfego privado nos aeroportos mais populares em comparação com os níveis de 2019, segundo dados compilados pela European Business Aviation Association.

Dezenas de milhares de voos programados cancelados

O aumento é explicado pelo fato dos europeus, ansiosos por viajar após o levantamento das restrições impostas pela covid-19, voltarem em força a procurar as companhias aéreas que, por seu turno, lutam contra a escassez de trabalhadores.

Enquanto tentam recrutar os funcionários despedidos durante a pandemia, as transportadoras são obrigadas a cancelar voos por falta de pessoal. É o que está a suceder na British Airways, Lufthansa e em outras grandes companhias aéreas que já cancelaram dezenas de milhares de voos europeus neste verão.

"O nível de conforto é incomparável quando estamos a falar de companhias regulares que ainda não recuperaram", declarou Richard Koe, chefe-executivo da empresa consultora de aviação WingX.

Para evitar desconfortos e caos nos aeroportos os milionários voltaram-se para os jatos privados. O número de pessoas que pela primeira vez recorreu a voo privados aumentou 40%, precisou Richard Koe.

Alguns CEO europeus optam agora por este meio de transporte particular para evitar perturbações, tal como muitos viajantes norte-americanos ricos que estão a tirar partido da recente valorização do dólar em relação ao euro. A América do Norte foi, aliás, responsável pela maior quota de chegadas internacionais à Europa.

O rápido crescimento destes voos está a desencadear uma tempestade política em França sobre as emissões de carbono dos jatos privados, numa altura em que o país tenta cumprir as suas metas climáticas.

Numa entrevista ao Le Parisien, a 20 de agosto, o ministro francês dos Transportes, Clément Beaune, declarou que pretende exigir que os jatos privados tornem públicos os detalhes dos seus voos, para que se possa estabelecer orientações para a sua utilização quando as opções comerciais ferroviárias ou aéreas estiverem disponíveis.

Jatos privado sob fogo

No Reino Unido, os tablóides há muito que denunciam o uso de jatos privados por celebridades, realeza e outros milionários, um recurso que está também a atrair a atenção da sociedade. Com a inflação em alta e a crise do custo de vida a atingir as classes média e baixa britânicas, o aumento dos jatos privados tornou-se um dado importante do contraste económico no país.

Londres registou um aumento de 37% de voos privados em julho, em comparação com o mesmo período em 2019, enquanto Paris registou um crescimento de 43%, revelam os dados oficiais. Globalmente, na Europa, o tráfego privado aumentou quase 30% em relação aos níveis pré-pandémicos, com cerca de 180 mil voos.

Estes números são tanto mais impressionantes quando se compara com a queda do tráfego aéreo privado proveniente da Rússia na sequência da guerra na Ucrânia e das duras sanções internacionais. Em julho, Moscovo comunicou apenas 354 voos particulares, contra os 1.862 voos registados há três anos.

Contudo, também a aviação privada tem sofrido perturbações. Muitos jatos, por exemplo, estão fora de serviço devido a atrasos de manutenção causados por problemas na cadeia de fornecimento na China.

Preços quase duplicam

"As pessoas costumavam telefonar com 24 ou 48 horas de antecedência para reservar um avião para Ibiza", declarou Isabelle Clerc, gerente de vendas da Aeroaffaires, uma rede de operadores de jatos privados na Europa. "No ano passado não houve problemas, mas, este ano, se não reservar com uma semana de antecedência, pode esquecê-lo".

Além de que os preços também aumentaram, impulsionados não só pela falta de aviões mas também por um aumento de 73% no preço do jetfuel. Um voo privado de Paris para Mykonos custa agora cerca de 25.000 euros, quase o dobro de há um ano, de acordo com Aeroaffaires.

Com uma possível recessão global no horizonte, este mercado da aviação particular pode não continuar a evoluir. Richard Koe, da WingX, estima que o atual "aperto" no mercado dos jatos privados poderá continuar se as companhias aéreas forem forçadas a manter o corte dos voos durante o Inverno.

Isabelle Clerc é cautelosa. "Apesar de termos tido um ano muito bom, isso não significa que vá continuar a subir e subir. Haverá uma estabilização, e este outono e o próximo inverno não serão tempos fáceis".

Artigo publicado originalmente no The Luxembourg Times.

