Voo de oito horas entre Lisboa e o Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS

Foi a viagem de avião mais atribulada que tive em toda a minha vida. Apesar de não ser sexta-feira 13, tudo o que podia ter corrido mal aconteceu. Estava previsto que o voo da EasyJet partisse às 7h00 do terminal 1 do aeroporto de Lisboa. Uma falha da tripulação obrigou a que fosse chamada uma tripulação espanhola, à última da hora, o que levou a mais de duas horas de atraso na partida. Levantámos voo às 9h30. Rapidamente fomos informados pelo capitão, depois de um pedido de desculpas, que o voo deveria aterrar no Luxemburgo cerca das 12h00, hora local. Resignadas, eu e a minha filha lá nos preparamos para a viagem que deveria ter a duração de 2h40, segundo informações que nos foram transmitidas pela tripulação. Afinal a viagem acabou por durar quase cinco horas com uma aterragem de emergência em Nantes, França



A meio da viagem começámos a ver o pessoal de cabine agitado a correr para a parte de trás do avião. Minutos depois surgiu o apelo nos altifalantes se havia algum médico ou enfermeiro a bordo. Ninguém se levantou. E o apelo voltou a ser repetido cinco minutos depois.

Uma das hospedeiras tinha desmaiado em frente à porta da casa de banho nas traseiras do avião e não estavam a conseguir reanimá-la. Para agravar o problema uma mãe e uma filha estavam presas dentro do cubículo minúsculo da casa de banho. Algum tempo depois as duas passageiras foram retiradas, mas a hospedeira continuava sem sentidos. Passados 15 minutos fomos informados pelo capitão que iriam proceder a uma aterragem de emergência em Nantes, França. Um burburinho e tensão invadiram o ambiente dentro do aparelho. E assim foi. Uma aterragem de emergência no aeroporto de Nantes. Imediatamente a hospedeira foi retirada do avião por uma equipa médica. Soube depois que foi levada para o hospital e que recuperou os sentidos. Mas permaneceu na unidade hospitalar para fazer exames para apurar as causas do desmaio.

Agora havia um novo desafio. Para seguirmos viagem rumo ao nosso destino precisávamos, por razões de segurança, de mais um membro para a tripulação de cabine que substituísse a que foi retirada. Uma hora depois o substituto apareceu e lá seguimos viagem.

Quase sete horas depois da hora prevista de chegada lá aterramos no Luxemburgo. Uma aterragem que foi seguida de uma longa salva de palmas por parte dos passageiros. Surpreendente foi a calma com que os passageiros enfrentaram a situação. Surpreendente foi também a simpatia da tripulação. Uma lição de vida a 10.000 metros de altitude.

