Sapatos, muitos sapatos. Patrícia Lima e Melissa Irrthum estiveram no centro de triagem de Figueiró dos Vinhos a organizar os donativos vindos de todas as partes do mundo para ajudar as vítimas dos incêndios. Calhou-lhes uma montanha de calçado – todos os dias, das 9h às sete. “Passámos três semanas a triar sapatos: por números, por sexo – senhora, homem, criança –, se eram de verão ou de inverno”, explica Patrícia Lima. E se estavam em condições de ser usados, um problema recorrente quando se lida com bens em segunda mão. “Há pessoas que deviam achar que aquilo era uma lixeira, e tivemos de mandar muita coisa para o lixo”.

O trabalho de triagem parece monótono e banal, mas sem a contribuição dos voluntários, os donativos não chegariam às famílias. Só depois de organizar tudo é que a distribuição pode começar. “Quando as pessoas chegavam, dávamos-lhe um papel com um número, e eu ia ver às caixas os sapatos que convinham às pessoas, para elas experimentarem e ver se lhes agradavam”, conta Patrícia Lima.

A jovem cabo-verdiana de 20 anos fez parte do grupo de voluntários enviados pela associação Solidarité Jeunes, que acolhe em Belvaux jovens em situação precária. Quem chega à instituição já passou por dificuldades. Um dos projetos da associação, batizado Motiv-action, é levar os jovens a participar num projeto humanitário, e os organizadores decidiram que os incêndios em Portugal eram uma boa causa. “Sou casado com uma portuguesa e esta causa sensibilizou-me, porque morreram muitas famílias e vimos as imagens dos carros carbonizados”, contou ao Contacto o educador Domenico Laporta.

O educador viajou com os jovens para Portugal, mas ficou apenas um dia. Nas três semanas que se seguiram, três jovens – um quarto decidiu regressar, desiludido com as tarefas – estiveram por sua conta.

Os voluntários chegaram a Figueiró dos Vinhos 11 dias depois do incêndio que fez 64 vítimas mortais na região, e a paisagem desolada deixou-os em silêncio. “Arrepiei-me. Íamos a falar e a rir e quando chegámos à estrada para Figueiró dos Vinhos calámo-nos”, conta a jovem luxemburguesa Melissa Irrthum. Patrícia Lima recorda “a impressão de entrar num enorme cemitério”. “Sentia-se o cheiro do fumo. Vimos carros e carrinhas queimados. Tudo negro, não havia sol, era triste”.

Nos dias que se seguiram, as jovens haviam de conhecer muitas pessoas que perderam familiares ou amigos na tragédia. “Foi uma coisa que vai ser muito difícil esquecer”, diz Patrícia.

“As pessoas mantêm a esperança”

Os jovens voluntários do Luxemburgo não perderam tempo. Um dia depois de chegarem a Figueiró dos Vinhos, mergulharam na azáfama do armazém improvisado no pólo de formação da localidade. “Todos os dias chegavam camiões com roupa, sapatos, comida, travesseiros, tudo o que se possa imaginar”, conta Patrícia Lima. “As pessoas que precisavam e tinham meios para se deslocar iam lá buscar comida, sapatos, roupas, ou então fazíamos ’kits’ e levávamos às pessoas”, explica. “Lá não é como aqui, onde há autocarros para todo o lado. Quem tinha acesso ao carro, tinha meios para se deslocar, quem não tinha, íamos lá levar”.

Melissa, a jovem luxemburguesa de 22 anos, também acompanhou as equipas da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos que distribuíam ’kits’ com alimentos e bens de primeira necessidade pelas aldeias vizinhas. A jovem luxemburguesa recorda um lugarejo “com três casas”, uma delas completamente destruída pelas chamas. Lá dentro, continuava a viver uma idosa. “Quando saiu, vimos que tinha metade da cara queimada”, conta Melissa. “Chocou-me muito. Ela quando viu que levávamos coisas não parava de nos agradecer, abraçou-nos...”.

O que mais impressionou a jovem luxemburguesa, no entanto, foi a resiliência dos portugueses. “As pessoas mantêm a esperança e a alegria, têm uma mentalidade diferente daqui. Apesar do que se passou, sorriem. As pessoas no Luxemburgo não são tão abertas”, considera. “Em Portugal, dão-te tudo mesmo sem te conhecerem, abraçam-te, e eu nunca tinha visto isto”, diz a jovem luxemburguesa, para quem a língua “não foi um problema”. Melissa voltou mesmo de Portugal a falar algum português. “No café, já podia pedir ’um fino’ ou ’um cinzeiro’”, conta, a sorrir.

As jovens regressaram de Portugal na quarta-feira passada, e a experiência, garantem, enriqueceu-as. “Estamos orgulhosas do que fizemos. Conhecemos muita gente e foi tudo positivo”, diz Patrícia. Melissa diz que o que viu em Portugal a levou a reavaliar os “seus valores” e “prioridades”. E deixam um apelo: “Gostávamos de encorajar outros jovens a fazer voluntariado, porque eles estão a precisar, de facto. Todos os dias chegam camiões de todo o mundo”.

A viagem dos voluntários foi financiada pela fundação luxemburguesa Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, que apoia a associação Solidarité Jeunes.

Paula Telo Alves