Quatro pessoas acusam Win Butler de comportamentos impróprios e abuso sexual. Mulher do cantor garante que Win está inocente.

Sociedade 3 min.

Denúncia

Vocalista dos Arcade Fire acusado de abuso sexual

Ana Patrícia CARDOSO Quatro pessoas acusam Win Butler de comportamentos impróprios e abuso sexual. Mulher do cantor garante que Win está inocente.

São uma das bandas mais celebradas do panorama musical há mais de uma década, mas um escândalo sexual veio abalar o estatuto de intocáveis dos Arcade Fire.

Uma reportagem publicada pela Pitchfork acusa o vocalista canadiano Win Butler de comportamentos impróprios com quatro pessoas. Entre elas estão três mulheres, de 18 e 23 anos na altura, que alegaram que Butler lhes enviou mensagens sexuais indesejadas entre os anos de 2015 e 2020; e uma quarta pessoa, de género fluido, acusa-o de abusos sexuais por duas vezes, em 2015 (quando tinha 21 anos e o cantor 34). A Pitchfork corrobora as acusações com mensagens de texto e do Instagram entre Butler e as quatro pessoas e também com entrevistas a amigos e familiares, que se recordam dos incidentes.

Os casos

Uma das vítimas, Lily (nome fictício), encontrou Butler num concerto de outra banda em Montreal, no início de 2015, e diz que ele agarrou-a pela virilha e, depois, tê-la-á encostado contra uma parede antes de "enfiar a sua língua pela minha garganta abaixo". Butler já disse que tinha tocado a coxa de Lily no carro e que a segunda interação foi "definitivamente mútua", cita o jornal The Guardian.

Stella (nome fictício) começou a trocar mensagens com Butler em 2016, quando tinha 18 anos, e ter-se-á encontrado com ele para uma bebida. Mais tarde, o vocalista terá "enviado repetidamente mensagens explícitas sem o seu consentimento ou reciprocidade". O cantor reconheceu esta troca mas afirmou que não se apercebeu que as mensagens não eram desejadas. Disse também que não tinha percebido a importância da diferença de idades na altura, mas que agora podia ver "como esse aspeto podia ser esmagador".

Outra mulher, Fiona (nome fictício), disse ter recebido mensagens e videochamadas de Butler de conteúdo sexual, depois de os dois terem trocado mensagens no Instagram após um concerto Arcade Fire em Montreal, em 2017, quando ela tinha 20 anos. Seguiram-se encontros sexuais.

O cantor garante que esta relação foi consensual, mas Fiona disse que os encontros afetaram a sua saúde mental e que, após um encontro, tentou o suicídio por causa "do preço de ter de manter tudo em segredo, afastando constantemente as minhas necessidades para o acalmar, a falta de limites existentes e a culpa de ser a outra mulher".

Butler respondeu que, no caso de Fiona, foi a própria que voltou a mandar mensagens depois de um ano afastados - ela nega. E que tinha dito ao cantor que a depressão não tinha nada a ver com ele. Em resposta, Fiona disse que a depressão "estava absolutamente relacionada com ele".

Relações consensuais

Butler garante que teve relações com as pessoas em causa mas foram de mútuo acordo. "É profundamente revisionista, e francamente apenas errado, que qualquer pessoa sugira o contrário". Em declaração à Pitchfork, Win - que é casado com o companheiro de banda, Régine Chassagne - disse que estava "muito arrependido ter magoado qualquer pessoa com o meu comportamento".

"Continuo a aprender com os meus erros e a trabalhar arduamente para me tornar uma pessoa melhor, alguém de quem o meu filho se possa orgulhar [...] Lamento não estar mais consciente e sintonizado com o efeito que tenho sobre as pessoas - fiz 'merda' e, embora não seja uma desculpa, continuarei a olhar em frente, a curar o que pode ser curado e a aprender com as experiências passadas".

A mulher, Chassagne, disse que estava "certa" de que ele nunca tinha tocado numa mulher sem consentimento e acrescentou: "Ele perdeu-se no caminho e encontrou-o de volta. Eu amo-o e amo a vida que criámos juntos".

Feist abandona digressão

Após a divulgação da reportagem, a cantora Leslie Feist não vai continuar na digressão europeia dos Arcade Fire, que tinha começado no dia 31 de agosto em Dublin, na Irlanda.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.