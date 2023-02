Setenta por cento dos veículos estrangeiros multados nas estradas de Trier têm matrícula luxemburguesa.

Infrações

Vive no Luxemburgo e foi multado nas estradas de Trier. O que acontece?

(dme) Os residentes do Luxemburgo são os principais infratores estrangeiros nas estradas de Trier, na Alemanha. Do total de multas passadas em Trier, 17% foram de automóveis estrangeiros. E destes, 70% tinham matrícula luxemburguesa. O dado é revelado pelo jornal Trierischer Volksfreund.

E estas multas têm de ser pagas. Apesar dos rumores em contrário, os carros com matrícula luxemburguesa também têm de pagar as suas multas de trânsito nesta cidade alemã. E, em cerca de 90% dos casos, tudo decorre com sucesso, declara a administração da cidade de Trier, citada pelo jornal alemão.

O êxito em encontrar os infratores estrangeiros, nomeadamente os do Luxemburgo, deve-se às "competências de detetive" deste município, a quem cabe determinar exatamente quem desrespeitou o código de estrada. Se o proprietário do veículo não cooperar, as coisas podem tornar-se complicadas.

Proibição de conduzir na Alemanha

As multas superiores a 70 euros também podem ser executadas pelas autoridades alemãs no estrangeiro, ao abrigo de um regulamento da União Europeia.

Mas não só. Os condutores estrangeiros também podem perder pontos de acordo com o sistema alemão de pontos por infrações de trânsito, em Flensburg e, no pior dos casos, poderem ficar proibidos de conduzir nas estradas alemãs.

Há casos raros em que as autoridades desistem de encontrar os infratores estrangeiros, mas apenas quando se tratam de infrações leves e rotineiras.

(Artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort.)

