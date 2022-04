Um pouco por todos os Estados Unidos sindicatos estão a ser criados através da resistência dos trabalhadores. Apesar das chantagens e represálias de empresas todo-poderosas.

Vitória contra o medo

Um ano após se descobrir que havia trabalhadores da Amazon a urinar em garrafas em prol da produtividade, e depois das sucessivas derrotas na criação do sindicato dos trabalhadores da Amazon, num dos seus maiores complexos de armazéns, em Bessemer, Alabama, parece que as coisas estão finalmente a mexer.

A criação do sindicato dos trabalhadores da Amazon em Staten Island, Nova Iorque, é uma enorme vitória: há quem diga até que é a maior vitória em direitos laborais nos EUA desde a década de 30. Não só abre precedentes para trabalhadores da Amazon noutros Estados, que têm enfrentado a oposição da empresa de Jeff Bezos, ao impedir qualquer tipo de organização laboral. Mas também noutros sectores, sobretudo multinacionais da logística, distribuição e restauração, que têm assistido a longos processos contra pressões e represálias de empresas todo-poderosas.

Sabe-se agora que a Amazon gastou cerca de 4,3 milhões de dólares para sabotar a criação do sindicato do armazém JFK8, em Staten Island. Por 3 mil dólares/dia, consultores infiltravam-se no armazém, contactando directamente trabalhadores, um a um. Muitos eram bilingues e "trabalhavam" no armazém para conseguirem assediar também trabalhadores hispânicos.

A Amazon sente-se injustiçada porque os seus trabalhadores se sindicalizaram.

Um dos líderes do sindicado de JFK8, Spence, 26 anos, explicou ao Huffington Post como os trabalhadores se organizaram para denunciar estes infiltrados, quer nas redes sociais, quer colectando informações. O objectivo dos infiltrados era virar os trabalhadores uns contra os outros, e, entre ameaças e incentivos, convencê-los a não se sindicalizarem.

A resposta da Amazon não se fez esperar e vai apresentar uma queixa contra o NLRB [National Labor Relations Board], que supervisiona relações laborais: "Estamos desapontados com o resultado da eleição em Staten Island porque acreditamos que ter um relacionamento directo com a empresa é melhor para nossos funcionários", disse em comunicado.

A Amazon sente-se injustiçada porque os seus trabalhadores se sindicalizaram. E o que chama de "relacionamento directo com a empresa" é equivalente a negar a possibilidade de negociação da contratação colectiva, que agora, sindicalizados, os seus trabalhadores detêm.

Há várias razões porque a criação de sindicatos nos EUA é extremamente dificultada pelas leis federais e empresas. O sector público nos EUA (Escolas ou Correios) ainda têm sindicatos poderosos. Sectores privados como serviços, distribuição ou agricultura dependem de trabalho informal, à hora, temporários e precários. Em muitos casos, empregam-se trabalhadores sem papéis, baixando o preço da mão-de-obra.

Trabalhadores sindicalizados são "caros" porque têm capacidade de negociação. Trabalhadores atomizados, fragmentados, lutando uns contra os outros pelo mérito, a promoção, a negociação individual, os "pacotes" de benefícios são comuns no privado. Quando deixam de ser indivíduos e passam a negociar colectivamente ganham força.

O processo de criação de um sindicato é também dificultado pelos patrões. Chantagens, pressões, assédio, processos de ameaças de despedimento, instigando o medo nos trabalhadores são absolutamente banais. Na hora da votação, a probabilidade de muitos não votarem ou votarem contra a sindicalização, por medo de represálias, é enorme. Esta semana o NLBR multou a Starbucks por despedir uma trabalhadora sindicalizada.

Não admira que, logo após a vitória de Staten Island, a Intercept revelasse que a Amazon estava a considerar bloquear posts na app de mensagens interna dos trabalhadores quando se usassem certas palavras. "O principal objectivo do programa, disse o chefe de negócios de consumo mundial da Amazon, Dave Clark, era reduzir o atrito dos funcionários, promovendo a felicidade entre os trabalhadores – e também a produtividade." A lista de palavras proibidas para a promoção da felicidade e da produtividade: "prisão", "sindicato", "casa-de-banho", "compensação", "aumento", "justiça", "ética". Mas também: "escravo", "senhor" e "plantação". Porque razão funcionários felizes e produtivos usariam, em conversa, palavras referentes ao tempo da escravatura?

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.





