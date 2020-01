Assumida a responsabilidade pela fuga de informação que deu origem ao Luanda Leaks, Rui Pinto acusou a justiça de querer silenciar outros escândalos de corrupção.

"Vistos Gold, BES Angola... há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber", avisa Rui Pinto

Preso preventivamente há um ano depois da divulgação dos documentos que abriram o capítulo do Football Leaks, o hacker português assumiu publicamente a responsabilidade pela fuga de informação que permitiu ao Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação lançar a primeira pedra do caso que escrutina a origem da fortuna de Isabel dos Santos.

Rui Pinto usou o Twitter para acusar a justiça de querer silenciar escândalos como o Luanda Leaks com a prisão preventiva que considera "desproporcional". Na mensagem publicada às 6h41, o hacker avisa que ainda "há muita coisa que os portugueses merecem saber".

Escreve que a medida de coação que lhe foi aplicada em março "tem como objetivo primordial silenciar as minhas denúncias e manter escândalos como o Luanda Leaks fechados a sete chaves".

"Se dependesse da Polícia Judiciária e do Ministério Público português, estas informações nunca viriam a público, nem as autoridades angolanas alguma vez seriam informadas da existência destes dados", prossegue no mesmo tom.

Em tom de aviso acrescenta que "há ainda muita coisa que os portugueses merecem saber", nomeadamente no que respeita aos "vistos Gold, ESCOM e BES Angola".

O tom de ameaça só é perfeitamente audível se tivermos em conta que dos mais de 26 terabytes apreendidos no computador do hacker em Budapeste apenas 3,4 dizem respeito ao Football Leaks e cerca de 356 gigabytes ao caso de Luanda. No bolo de 100%, apenas 13% das informações do hacker foram partilhadas. Quer isto dizer que além de não serem de conhecimento público, podem existir já outras investigações a decorrer com outros dados recolhidos pelo hacker.

O denunciante português vai ser julgado por 90 dos 147 crimes que lhe são imputados. Só no caso que fez corar o mundo do futebol, a juíza de instrução criminal pronunciou Rui Pinto por um crime de tentativa de extorsão, seis de acesso ilegítimo, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência e um de sabotagem informática. Deixou cair 54 crimes por pela violação de correspondência de quem não apresentou queixa.

De qualquer forma o entendimento do tribunal é que Rui Pinto não teve como objetivo principal o interesse público das informações divulgadas. Fê-lo em "benefício próprio".