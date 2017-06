A historiadora luxemburguesa Antoinette Reuter e a tradutora espanhola Paca Rimbau Hernández são duas apaixonadas pela história da imigração. São elas as guias das visitas organizadas na próxima sexta-feira para assinalar o Dia Nacional dos Arquivos, em colaboração com o Centro de Documentação sobre as Migrações Humanas, em Dudelange. O objetivo destes passeios é dar a descobrir o património ligado à imigração, num país com quase 47 por cento de estrangeiros.

“Fala-se sempre da imigração como se estivéssemos a falar de pássaros, mas os humanos ocupam um território, deixam marcas”, diz Paca Rimbau Hernandéz ao Contacto. A ideia é mostrar as marcas dessa presença: dos italianos aos portugueses, passando pelos russos e espanhóis, cabo-verdianos ou gregos.

Algum deste património está escondido dos olhos mais atentos. É o caso da Villa Clivio, uma jóia da arquitetura arte nova, situada na rue Goethe. A casa serviu de morada a um dos primeiros imigrantes italianos no país, Cesare Clivio, aponta a historiadora Antoinette Reuter. Clivio “fez fortuna na construção”, conta a historiadora, e a mansão, construída no início do século passado, é um retrato do sonho de sucesso de muitos imigrantes.

Grande parte da visita guiada é passada no bairro da Gare, “um dos raros bairros em que ainda há uma grande mistura social”, sublinha Antoinette Reuter. Nesta zona da cidade, as muitas mercearias mostram a diversidade da imigração: da peixaria da rue de Strasbourg, gerida por italianos, às mercearias portuguesas e dos balcãs, passando pelos mini-mercados chineses ou as lojas de queijos franceses. Lojas que fazem parte do chamado “ethnic business” e que abrem e fecham ao ritmo da chegada de novos imigrantes.

O passeio termina na rue Adolphe Fischer, com um lanche no café português F.C. Porto, que inclui pastéis de bacalhau, rissóis e moelas. Aquela rua é ela própria um exemplo das sucessivas vagas de imigrantes que se estabeleceram no Luxemburgo. “Inicialmente era habitada por funcionários luxemburgueses, mas mais tarde estes começaram a mudar-se para casas com jardins”, conta Antoinette Reuter. A partir dos anos 1960, os apartamentos, com rendas mais baixas, começam a ser ocupados por imigrantes italianos, e depois também pelos portugueses e cabo-verdianos. Uma das paragens no percurso é aliás na sede de uma das associações cabo-verdianas no país, situada naquela rua.

Fazer visitas guiadas sobre a imigração parece uma evidência. Se a procura for grande, podem vir a ser organizadas mais, garantem as guias.



Paula Telo Alves

___

Dia 9 de junho, às 12h ou às 17h30. As visitas guiadas partem dos Arquivos Nacionais do Luxemburgo, no Plateau du Saint Esprit, em direção da Place de Strasbourg, no bairro da Gare. Em francês ou luxemburguês.



Inscrição obrigatória por email (relations.publiques@an.etat.lu).