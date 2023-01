Não têm acesso a contas, não podem tomar decisões sobre as finanças familiares ou são impedidas de trabalhar ou estudar.

Violência económica no Luxemburgo afeta mais as mulheres

O Statec diz que taxa de pessoas que se declaram vítimas é baixa, mas fala em "circunstâncias muito graves".



O número de vítimas assumidas é muito baixo, mas elas existem. A violência económica é um tipo de violência doméstica e as mulheres são as principais vítimas, como explicou à Rádio Latina Clarissa Dahmen, do Instituto Nacional de Estatística (Statec).

