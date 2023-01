Ministério da Educação está a criar um dispositivo para as escolas responderem ao fenómeno de violência juvenil.

Violência e bullying em terceiro lugar na lista de queixas dos alunos

Paula SANTOS FERREIRA Ministério da Educação está a criar um dispositivo para as escolas responderem ao fenómeno de violência juvenil.

A violência, especialmente o bullying, é a terceira razão que leva os alunos a procurar os serviços de apoio psicossociais das escolas secundárias do Luxemburgo, revela um inquérito do Centro Psicossocial de Acompanhamento Escolar (Cepas), citado pela RTL.

Diariamente, estes serviços nas escolas recebem, em média, seis pedidos de apoio dos alunos, "e a seguir à ansiedade e stress, a violência e o bullying são o motivo mais frequente da procura de ajuda", como afirma à RTL Verónica Rocha, porta-voz do Cepas, o organismo que coordena os serviços psicossociais e de acompanhamento escolares (Sepas) que existem nos liceus do país.

Estará a violência a aumentar nas escolas? Verónica Rocha diz que com os dados atuais, referentes a estudos de 2018, não pode confirmar o aumento.

"Apesar de ser um indicador, não significa necessariamente que a frequência dos casos de bullying esteja a aumentar, temos de esperar pelos resultados do inquérito", assume a porta-voz. Os resultados de um novo inquérito de larga escala serão publicados no início deste ano.

Entretanto está já a ser criado um dispositivo nas escolas secundárias para melhorar a capacidade das escolas secundárias de responderem à violência e ao bullying, declarou Verónica Rocha, explicando que neste momento decorre um projeto-piloto em quatro escolas do país.

Ao Contacto, o Ministério da Educação já tinha anunciado, em dezembro, a criação deste novo dispositivo que prevê também quais os procedimentos que deverão seguir os profissionais das escolas “para o tratamento destas exposições de atos de violência” por alunos e pais.

“É verdade que, nos últimos meses, tomámos conhecimento de alguns casos em que circularam vídeos mostrando atos assédio e de violência entre os jovens. No entanto, o ministério não tem conhecimento de um aumento geral dos casos de violência juvenil”, declarou ao Contacto fonte do gabinete de comunicação do ministério tutelado por Claude Meisch, num artigo de dezembro sobre a delinquência juvenil.

O Ministério da Educação “está consciente da responsabilidade da escola em oferecer aos jovens um enquadramento e espaço onde se sintam seguros, e que lhes permita revelar, confidencialmente, atos de assédio ou de violência de que sejam vítimas ou testemunhas”, frisou fonte do ministério.



Verónica Rocha revelou que uma campanha de informação sobre o novo dispositivo irá ser lançada no início do próximo ano escolar.

Nos próximos meses também irá ser realizada uma campanha de sensibilização dos alunos para a importância de denunciar “atos intoleráveis de que sejam vítimas ou testemunhas”, referiu ao Contacto a fonte do Ministério da Educação, explicando que esta ação irá ser lançada “em colaboração com a polícia e o sistema judicial”.

Alunos, pais, especialistas e até deputados têm lançado alertas sobre este fenómeno da violência juvenil que, defendem, está a crescer no país.

A violência juvenil “atingiu um patamar deveras crítico, sendo muito urgente desencadear ações para a combater”, alertou ao Contacto a psicóloga Catherine Verdier, presidente das associações PsyFamille e Amazing Kids.

E alegam que tudo tem de começar pela sensibilização, desde os primeiros anos de escola, para a vivência pacífica em conjunto, “contra o bullying, os insultos, assédio e todo o tipo de violência”.

“100% das crianças e adolescentes da nossa associação já foram confrontadas com uma situação de violência, como vítimas, testemunhas ou agressores, pelo menos uma vez, ao longo da sua vida escolar”, sublinhou Catherine Verdier, especificando que os casos acontecem com alunos de todas as nacionalidades, nomeadamente, portugueses.

