Válerie Bacot, foi ontem considerada uma vítima que foi violada, espancada e prostituída durante quase 25 anos pelo seu marido e ex-padrasto. Temendo o mesmo destino para a sua filha, a francesa assassinou o marido. Ontem saiu em liberdade no final do julgamento.

Sai em liberdade a francesa que matou marido que a violava e a obrigou a prostituir-se desde criança

Valerie Bacot que foi "muito claramente uma vítima" de acordo com a acusação, saiu do tribunal de Saone-et-Loire na sexta-feira, depois de ter recebido uma sentença simbólica pelo assassinato do seu marido proxeneta.



A mãe de quatro filhos de 40 anos foi condenada a quatro anos de prisão, três dos quais foram suspensos, o que lhe permitiu sair em liberdade do tribunal em Chalon-sur-Saône, e não regressar à prisão, tendo em conta o ano que já passou em prisão preventiva.

"Quero agradecer ao tribunal e todo o apoio que recebi de toda a gente. É um novo combate agora por todas as outras mulheres e todos os tipos de maus tratos. Não me sinto aliviada, sinto-me vazia psicologicamente e fisicamente", declarou Valérie Bacot aos jornalistas na sexta-feira à noite, à saída do tribunal, após a decisão de cinco horas de deliberação.

Os jurados foram mais longe na sua clemência do que a acusação, que já tinha solicitado uma pena moderada de cinco anos de prisão, quatro dos quais foram suspensos, descrevendo como "vítima" a mulher que foi violada, espancada e prostituída durante anos pelo seu marido.



Uma vida de "terror"

O veredicto foi recebido com aplausos estrondosos, com alguns dos parentes do arguido a desfazerem-se em lágrimas. A presidente do tribunal, Celine Therme, leu as razões do veredicto, sublinhando que o tribunal e o júri se tinham lembrado do "terror" em que a Sra. Bacot viveu e dos "múltiplos traumas da sua infância".

"Valerie Bacot não podia tirar a vida a quem a aterrorizava", mas é necessário "corrigir a proibição sem reencarcerar", tinha estimado nos seus argumentos finais o Procurador-Geral Eric Jallet, sublinhando que os seus quatro filhos tinham "necessidade" da sua mãe.

A 13 de março de 2016, Valérie Bacot, então com 35 anos, assassinou o marido Daniel Polette, de 61 anos com bala no pescoço, após quase 25 anos de violação e violência, além de prostituição forçada.

"Uma sociedade que faz justiça pelas próprias mãos, é a guerra de uns contra outros", estimou o procurador de justiça. Mas "Valerie Bacot é uma vítima, muito claramente", reconheceu ele.

A defesa tinha considerado que uma sentença, por mais indulgente que fosse, seria ainda demasiado para Valerie Bacot.

"Como poderia a sociedade pedir a condenação de Valerie Bacot quando a própria sociedade não a protegeu?" perguntou Nathalie Tomasini, que, juntamente com Janine Bonaggiunta foram advogados de defesa da francesa. Os dois advogados defenderam também a francesa Jacqueline Sauvage, que se tornou um símbolo da violência doméstica depois de ter sido condenada por matar o seu marido e depois indultada em 2016.

"Era ela ou ele"

"Era ela ou ele", disse o advogado Bonaggiunta, recordando que o marido de Bacot lhe apontou uma arma à cabeça e prometeu matá-la a ela e aos seus filhos se ela o deixasse.

Ela acrescentou que Valerie Bacot era uma "marioneta" nas mãos de um "tirano" e que foi "apanhada numa teia de aranha, sem qualquer recurso possível à lei", pedindo por isso mesmo uma absolvição ou uma "sentença simbólica".

O julgamento, que se iniciou na segunda-feira passada revelou e retratou a extrema violência sofrida por Valerie Bacot e o seu medo de a ver perpetuada contra a sua própria filha, Karline, que na altura tinha 14 anos.

Os especialistas em psiquiatria e psicologia sublinharam que a acusada não tinha outra "saída" que "fazer desaparecer o seu marido", depois de tantos anos de sofrimento com a violência permanente e a sua "vigilância" muito apertada, o que a impediu de apresentar uma queixa.

O marido desta vítima de violência doméstica era um homem alcoólico e violento, que a obrigou a prostituir-se durante 14 anos. Ele começou a violá-la quando Valerie Bacot tinha apenas 12 anos e o agressor então o companheiro da sua mãe. Três anos mais tarde Valerie Bacot tornar-se-ia mulher do ex-padastro sem hipótese de fuga e os maus tratos continuaram anos a fio.

Condenado e encarcerado em 1996, o homem foi contudo autorizado, aquando da sua libertação da prisão em 1997, a regressar à casa da família, onde "tudo voltou a ser como era antes", segundo disse Valerie Bacot.

Salvar a filha do mesmo destino

Ficou grávida aos 17 anos e juntou-se ao agressor tendo quatro filhos com ele, num dia a dia de violência doméstica, marcada por Daniel Polette que tinha mais 25 anos do que ela.

O crime ocorreu quando Valerie Bacot escutou uma conversa entre o marido e a filha de ambos, de 14 anos, em que ele estava a fazer-lhe perguntas sobre a sua sexualidade.

O medo de que o agressor prostituísse a filha, como fazia com ela, levou-a a matá-lo, confessou Valerie Bacot, que incorreu numa pena que podia ir até prisão perpétua.

Foi então que esta vítima decidiu matar o marido. "A premeditação resulta da vontade de salvar os seus filhos. É uma visão altruísta, a visão de uma mãe, uma vontade de salvar, mas dada a violência em que está presa, pensa apenas numa forma de o eliminar", insistiu o Procurador-Geral da República.

O cadáver é enterrado, e a família regressa à sua vida. Até um ano e dois meses mais tarde, a mãe de Antoine notificou os gendarmes. Em Outubro de 2017, Valerie Bacot, os seus três filhos mais velhos e Antoine são presos. A mãe da família é colocada em prisão provisória na prisão de Dijon.

A denúncia da sogra e a prisão

Valerie dispara, assassina o marido e com a ajuda de três dos seus filhos e de um amigo dos jovens enterram o cadáver. A liberdade chegara finalmente para esta família, contou. Até que, em 2017, um ano e dois meses mais tarde, a mãe de Daniel Polette faz queixa à polícia. Em outubro desse ano, Valerie e os seus três filhos mais o amigo são detidos. A francesa é colocada em prisão preventiva na penitenciária de Dijon.

"Gostaria de pedir desculpa aos meus filhos pelo que os fiz passar", declarou a francesa perante os jurados, antes de deixarem a sala para deliberar a sentença.

COM AFP

